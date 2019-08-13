2019-08-13T11:33:51+03:00
Экономика

V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке
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Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.
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V Форум СМИ России и Китая состоится 3 сентября на полях Восточного экономического форума – 2019. В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.

Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.

Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в КНР.

Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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