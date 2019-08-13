Прохожие в Сиднее обезвредили душевнобольного с мачете: пострадал один человек

Во вторник, 13 августа, около 15:00 по местному времени (08:00 мск) вооруженный мачете мужчина попытался напасть на прохожих в центре Сиднея. В результате инцидента была ранена одна женщина, которая доставлена в больницу. На данный момент ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Нападавшего сумели задержать свидетели произошедшего еще до приезда полиции. Телеканал 7NEWS сообщает, что в момент задержания рядом с мужчиной был обнаружен транквилизатор.

Нападение мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

По предварительной информации, вооруженный мачете мужчина, недавно совершил побег из психиатрической клиники.

Как сообщает телеканал 9News, в настоящее время в доме нападавшего работают правоохранительные органы, которые пытается установить, действительно ли молодой человек, проживавший в сиднейском пригороде Марайонг, ранее находился на лечении в психиатрической клинике.