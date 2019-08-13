2019-08-13T12:20:28+03:00
В мире

Прохожие в Сиднее обезвредили душевнобольного с мачете: пострадал один человек

Вооруженный мужчина, предположительно, недавно сбежал из психиатрической клиники
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вооруженный мачете мужчина, предположительно, недавно сбежал из психиатрической клиникиВооруженный мачете мужчина, предположительно, недавно сбежал из психиатрической клиникиФото: скрин с видео
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Во вторник, 13 августа, около 15:00 по местному времени (08:00 мск) вооруженный мачете мужчина попытался напасть на прохожих в центре Сиднея. В результате инцидента была ранена одна женщина, которая доставлена в больницу. На данный момент ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Нападавшего сумели задержать свидетели произошедшего еще до приезда полиции. Телеканал 7NEWS сообщает, что в момент задержания рядом с мужчиной был обнаружен транквилизатор.

Нападение мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

По предварительной информации, вооруженный мачете мужчина, недавно совершил побег из психиатрической клиники.

Как сообщает телеканал 9News, в настоящее время в доме нападавшего работают правоохранительные органы, которые пытается установить, действительно ли молодой человек, проживавший в сиднейском пригороде Марайонг, ранее находился на лечении в психиатрической клинике.

Жители Сиднея обезвредили вооруженного мачете преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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