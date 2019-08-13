«Через пять минут с начала фильма он начал задыхаться»: в Москве мужчина умер во время сеанса фильма Тарантино

Смерть мужчины в Москве во время просмотра фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голивуде», который бьет рекорды по кассовым сборам, попала на ленты информационных агентств не только России, но и зарубежных стран. Случившееся поспешили назвать мистикой. Но, судя по всему, это просто несчастный случай.

Все произошло днем в понедельник, 12 августа, в кинотеатре «5 звезд» в Большом Овчинниковском переулке. Сердце, 63-летнего Александра Юферова остановилось через пять минут после начала показа.

- Администратор вызвала скорую, но медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной стала остановка сердца, - сообщили « Комсомолке » собственные источники в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка.

"Комсомолке" удалось пообщаться с администратором, которая дежурила в тот день. Девушка хорошо запомнила этого зрителя.

- Фильм идет с аншлагом и даже на этот дневной сеанс было много зрителей. Этот мужчина пришел один и зашел в зал последним. Я обратила внимание на то что он был мокрым. На улице не было жарко и я решила, что он просто зашел в туалет и умылся, - рассказала «КП» сотрудница кинотеатра, просившая не называть ее имя. - Через пять минут из зала выбежали зрители. Они сказали, что мужчина задыхается и сообщили о странных звуках похожих на храп. Мы сразу прекратили показ, включили в зале свет и вызвали «скорую».

По словам зрителей, медики около получаса пытались запустить сердце мужчины. Тело в тот же день было направлено на экспертизу. О погибшем известно, что он уроженец Свердловской области. На показ фильма он пришел один.

В кинотеатре заверили, что в тот же день вернули деньги за купленные билеты всем зрителям.

Новая картина Тарантино заработала более 125 миллионов рублей за первый день проката в России и других странах СНГ. Это рекордный старт среди всех картин режиссера. Премьера киноленты в России состоялась 8 августа.