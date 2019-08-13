2019-08-13T14:13:48+03:00
Общество

ФСБ усилит контроль за радикальными настроениями иностранных студентов

Об этом заявили в Москве на заседании Национального антитеррористического комитета
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель / ТАССГлава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Изменить размер текста:

В Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК) на котором силовики рассмотрели вопросы по организации противодействия проникновения сторонников международных террористических организаций на территорию России с использованием миграционных потоков.

- В складывающейся обстановке необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль, - заявил Бортников.

В своем выступлении председатель НАК отметил, что государственными органами в целом выстроена система мер, направленных на воспрепятствование проникновению в страну членов международных террористических организаций по миграционным каналам. Но вместе с тем эмиссарами МТО продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях.

В ведомстве отметили, что в совещании приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента России, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и других специальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зарубежный пилот — о претензиях летчиков Аэрофлота: «Они просто не работали в других компаниях, им не с чем сравнивать»
Командир воздушного судна с 25-летним стажем считает, что условия труда у российского перевозчика соответствуют самым высоким стандартам
Новости 24
Кремль: Работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершению
Ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии
Глава ФСБ: Террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России
В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели
Жители Новой Зеландии смогут получать зарплату в криптовалюте
Больше трети россиян предпочитают грибы ягодам
В Киеве прокомментировали водную блокаду Крыма
Песков рассказал об общении Путина с Зеленским
"Была настоящей пьяницей, курила как паровоз": Британский политик публично оскорбил королеву-мать
Впервые с прошлого века в Австралию пришел снегопад
Британская королевская семья лишилась традиционного летнего развлечения
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового вида телефонного мошенничества
Мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади
В Алеппо началось активное восстановление жилых домов и инфраструктуры
Власти Парижа очистят улицы от загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского
Число жертв тайфуна в Китае выросло до 49