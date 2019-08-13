ФСБ усилит контроль за радикальными настроениями иностранных студентов

В Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК) на котором силовики рассмотрели вопросы по организации противодействия проникновения сторонников международных террористических организаций на территорию России с использованием миграционных потоков.

- В складывающейся обстановке необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль, - заявил Бортников.

В своем выступлении председатель НАК отметил, что государственными органами в целом выстроена система мер, направленных на воспрепятствование проникновению в страну членов международных террористических организаций по миграционным каналам. Но вместе с тем эмиссарами МТО продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях.

В ведомстве отметили, что в совещании приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента России, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и других специальных служб.