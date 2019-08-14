2019-08-14T01:15:50+03:00
Общество

Не только музыка: на Alfa Future People появятся ходячие мертвецы

В лаундж-зоне ivi – внутри арт-объекта – все желающие смогут проникнуться атмосферой кино и посмотреть лучшие эпизоды сериала «Ходячие мертвецы» за все время существования проекта
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Главный музыкальный open air лета уже давно стал площадкой для смелых и необычных экспериментов. В этом году на нем впервые появятся «Ходячие мертвецы» – марафон лучших серий нашумевшего сериала телеканала FOX на Alfa Future People проведет онлайн-кинотеатр ivi.

В лаундж-зоне ivi – внутри арт-объекта – все желающие смогут проникнуться атмосферой кино и посмотреть лучшие серии «Ходячих мертвецов» за все время существования сериала, подзарядить свои телефоны, поучаствовать в розыгрыше подарков, а также укрыться от непогоды. Помимо мерча, ivi также разыграет проход на крышу арт-объекта на высоте 6 метров, откуда можно будет насладиться любимой музыкой в компании друзей с отличным обзором. Здесь, в фотозоне с большими крыльями, можно будет устроить фотосет и понаблюдать за сценой и фестивалем через подзорную трубу.

Напомним, фестиваль музыки и технологий Alfa Future People в шестой раз пройдет в Нижегородской области. Ожидается, что за три дня, с 16 по 18 августа, его посетят более 50 тыс. гостей из разных стран мира. По традиции на AFP будет много спецэффектов и несколько сцен, а лайн-ап включает всемирно известных исполнителей – Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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