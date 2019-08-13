Владимир Жириновский: Мы должны создать свою фракцию в Мосгордуме!

Один из самых узнаваемых политиков России регулярно радует высказывания и предложениями, которые сначала многих шокируют, а спустя время выясняется, что рациональное зерно из них извлечь вполне возможно.

Лидер ЛДПР не мог остаться в стороне от событий, связанных с выборами в Мосгордуму. ЛДПР оказалась в числе 9 партий и движений. Чьи представители зарегистрирвоаны кандидатами в депутаты.

Когда Жириновского спросили, на какой конкретно результат в столице рассчитывает его партия, он ответил в свойственной ему манере:

— На выборах в Мосгордуму мы рассчитываем на 20%, - и расшифровал, - это 10 депутатов, может быть, даже больше. Нам они оставят как можно меньше, путем давления. Своим они уже выделили по много миллионов на округ, а мы и миллиона не даем. Большие деньги дают большие результаты. В этом есть нарушение демократии.

Чтобы нарушений демократии было как можно меньше, руководитель одной из старейших российских партий прямо предложил отказаться от выборов по мажоритарной системе и перейти к выборам по партийным спискам. Причем видит в будущем систему, когда в нашей стране останутся две основные партии — как в США, - и одной из них будет, разумеется, ЛДПР. По мнению Жириновского, это приведет к бОльшей устойчивости самой системы и упростит задачу выбора для граждан. Но случится это не вскоре и точно не к следующим выборам в Госдуму...