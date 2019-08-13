«Схватил надувной матрас и поплыл к утопающим»: строитель московского метро спас пять человек на Черном море

Строитель московского метро Олег Гончаров во время отпуска в Краснодарском крае спас пять человек. Коллеги говорят, что он настоящий мужчина, поступил, как герой. А сам Олег Петрович отвечает: «Я поступил, как должен был».

Метростроевец приехал отдыхать в пансионат «Дубрава» в Туапсинском районе с женой и маленькой дочкой по путевке от профсоюза. Три дня на курорте стояла штормовая погода. Спасатели говорили, чтобы никто не заходил в воду. Но за буйками все же оказались пять мужчин от 25 до 35 лет.

- Они кричали и просили им помочь. Но все стояли на берегу и смотрели. Море бушевало, спасатели повторяли одно и тоже: «Мы предупреждали, чтобы не заходили в воду». А людей волнами уносило все дальше от берега, - рассказывает «КП» Олег Гончаров.

На берегу стояли и родственники находящихся в воде. Они умоляли спасателей что-нибудь предпринять, но у тех не было катеров, лодок и водных мотоциклов. Смотреть на происходящее не стал только 49-летний Олег Гончаров. Он не спасатель, а начальник участка СМУ-25 Мосметростроя, за его плечами строительство станций метро «Фонвизинская», «Бутырская», сейчас вместе с командой они достраивают станцию Большой кольцевой линии «Авиамоторная».

– Дочка спросила, куда я. Сказал, что спасать людей. Cхватил надувной матрас и поплыл к утопающим, – вспоминает Олег Гончаров. - Мужчины забрались на него, а я подталкивал. Когда волны спадали, то плыли вперед, когда были сильнее — мы просто держались.

По приезду руководство отметило Олега Петровича — не только грамотой, но и премией

Олег Петрович подсказал мужчинам, как двигаться в строну берега, а сам тем временем подхватил еще одного утопающего (он был к тому же пьян) и вплавь доставил на сушу.

– Мне казалось, что мы никогда не выплывем. Берег был так далеко, а сил уже не оставалось. Думал, что уже и сам не доплыву. Но у меня была дочь на пляже. Плыл изо всех сил. Когда мы приблизились к берегу, спасатели выстроились в цепочку, кинули нам веревку и подтянули к себе. Коснувшись ногами берега, я упал без сил. Потом меня медики еще два часа приводили в чувства, - говорит Олег Гончаров.

К вечеру лишь один парень из тех, кого спас метростроевец, нашел Олега Петровича и пришел пожать руку. Но похвалы он и не ждал, сам был несколько часов без сил и под наблюдением медиков. А к вечеру в санатории еще и произошел пожар, Олег Петрович поднялся на этаж и увидел, что в комнате не было людей, дальше пожарные сами ликвидировали задымление.

О подвиге коллеги стало известно и в Москве, так как в санатории отдыхало много сотрудников Метростроя. По приезду руководство отметило Олега Петровича — не только грамотой, но и премией.