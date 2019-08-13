Баскетболисты Алексей Швед, Димитрий Кулагин и Тимофей Мозгов не поедут на чемпионат мира

31 августа стартует чемпионат мира по баскетболу, а в сборной России новые потери. К не не игравшему целый год Мозгову, прибавились еще два лидера команды — Алексей Швед (травма ноги), и Дмитрий Кулагин (отсечение сетчатки глаза).

- Наши команда обескровлена? - вопрос известному комментатору Владимиру Гомельскому.

- Конечно, сильнейшие игроки не поедут на чемпионат мира. Очень обидно. Еще раз подтверждение того, что баскетбол является одним из самых травматичных видов спорта.

- Не едут Швед, Кулагин и Мозгов. Это три лидера нашей команды.

- Про Мозгова я бы так не сказал. Ну да, хорошего центрового потеряли.

- Сборную России сейчас возглавляет Сергей Базаревич, которого вы когда-то тренировали в ЦСКА. Что бы вы ему сейчас посоветовали? Как нужно перестраивать команду, когда она потеряла сильнейших игроков?

- Рецепт давно не мной изобретен. Когда в команде нет лидеров, особенно полезных в позиционном нападении, нужно заниматься защитой. То есть надо ставить сборной такую оборону, чтобы соперники не могли легко набирать очки.

- А как же молодежь? В последних матчах хорошо играл 21-летний Григорий Мотовилов.

- Вы не путайте «хорошо» с «результативно». Это разные вещи. Мотовилов сыграл результативно против Сенегала. Очень неплохая игра у Мотовилова была против Иордании. И вообще парень способный. Но его умение обострять, брать игру на себя не сочетается с тем, что он не владеет острой передачей в своих проходах. Это обидно. Ему еще работать и работать. Лидером национальной команды он стать пока не может.

- Кто у нас теперь лидер, кто капитан, как вы думаете?

- Наверное, Воронцевич, как самый опытный. И эта ЦСКовская тройка, которая в передней линии выходит (Курбанов — Воронцевич - Баламбой), очень неплохо защищается. У нас есть Евгений Бабурин, которого можно использовать в качестве игрока стартового состава. К сожалению, индивидуальная техника Бабурина не позволяет ему обыгрывать один на один, он не умеет этого делать. Ну и Миша Кулагин. У нас есть Сергей Карасев, который пока не в форме, ноги не готовы, но время есть для этого. У нас есть молодой 22-летний Александр Платунов. Вот кто действительно может много пользы приносить. Потому что при его росте (192 см) и амплуа «первый номер», он еще и защищается индивидуально хорошо. Очень мне нравится Женя Валиев, который, пусть и проигрывает физически игрокам почти во всех сборных своего амплуа, но за счет высочайшего игрового интеллекта практически не допускает ошибок. Очень бы хотелось, чтобы у Базаревича получилось подтянуть кого-то на позицию центра. Потому что когда выходит Семен Антонов место Баламбоя и играет не по позиции мы начинаем проигрывать подбор. То же самое выходит, когда вместо Баламбоя появляется на паркете Андрюша Зубков. Подтянуть бы Володю Ивлева (207 см), чтобы он мог хотя бы на 10-12 минут поменять Баламбоя. Но и Баламбой-то еще неопытный человек, зачастую фолит не вовремя. У нас будут проблемы на подборе, будут проблемы в позиционном розыгрыше, в нападении против команд, которые умеют агрессивно защищаться. Ну, время покажет, чемпионат мира не за горами. Будем надеяться.

- 5 лет чемпионат ждали, а здесь такая история произошла… А кто у нас основной разыгрывающий?

- Мишка Кулагин. Тут все понятно. А меняет его Платунов. Если честно, этот мальчик, Сопин, он, может быть, перспективный, но пока его желание убежать от мяча в угол показывает, что он не берет на себя ответственность за розыгрыш в позиционном нападении. Когда Сопин на площадке – мы даже от Сенегала быстрые прорывы получаем, он не страхует. Чего он там в этих углах собирается делать, я не понимаю.

- А еще не будет в сборной Дмитрия Хвостова...

- Он порвал кресты еще во время сезона. И он уже приступил к индивидуальным тренировкам, но ему пока нельзя тренироваться в группе. И надежда на то, что Дима быстро наберет форму к чемпионату, призрачная.

- То есть, получается, четыре потери.

- Да.

- Шансов не много.

- Будем болеть за наших. Тем более что обыграть, скажем, Нигерию можно уверенно и в таком составе. Настраиваться нужно на сложнейший матч в группе с аргентинцами. И было бы хорошо Аргентину обыграть, чтобы в группе занять первое место и на втором групповом этапе получить соперников «послабее». Но это уж как получится.