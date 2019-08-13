2019-08-13T16:51:26+03:00
Политика

Политолог: Горбачев 30 лет назад поддался давлению Запада - и мы это расхлебываем до сих пор

Гендиректор Института политических исследований сергей Марков прокомментировал «КП» громкие заявления, прозвучавшие в интервью бывшего министра ГДР Ханса Модрова о решениях Горбачева, падении Берлинской стены и кончине СССР
Игорь ЯКУНИН
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и президент США Джордж Буш во время пресс-конференции, 1989 год. Фото Юрия Лизунова и Эдуарда Песова /Фотохроника ТАСС/.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и президент США Джордж Буш во время пресс-конференции, 1989 год. Фото Юрия Лизунова и Эдуарда Песова /Фотохроника ТАСС/.
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Вот три яркие цитаты из интервью бывшего немецкого премьера РИА Новости:

- У Советского Союза было 350 тысяч солдат на территории ГДР. И Москва вела переговоры только о том, как вернуть этих солдат домой. Ни по вопросу о НАТО, ни о выводе западных воинских частей не велись должным образом переговоры.

- Мне понятно, что Горбачев не был великим политиком. Советский Союз позволил нам пасть — он не мог удержать нас.

- В апреле 1990 года Горбачев заявил, что Германия лучше останется в Варшавском договоре и в НАТО одновременно. Как можно было иметь такие иллюзии? Он даже не осознавал, что Варшавского договора больше нет!

Прокомментировать такие заявления экс-премьера ГДР о решениях бывшего генсека ЦК КПСС и президента СССР «КП» попросила известного политолога Сергея Маркова.

- Экс-премьер Германской Демократической Республики Ханс Модров заявил в интервью российскому информагентству, что в 1989-м речь об обязательном скором выводе войск СССР из ГДР не шла — но Горбачев поддался жесткому давлению Запада…

- Думаю, так оно и происходило. Проблема была в том, что тогдашнее политическое руководство СССР испытывало большие трудности внутри страны. И с экономической повесткой, и с растущими политическими протестами. Оно слишком поддавалось Западу - и слишком было заинтересовано в экономической помощи западных стран.

Политолог Сергей Марков. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Политолог Сергей Марков.Фото: Иван ПРОХОРОВ

- И потому на политическое давление с их стороны поддавалось охотно?

- Да, и это первая базовая причина. Вторая причина — внешняя политика СССР шла вразнос. Она тогда контролировалась главою МИДа Эдуардом Шеварднадзе и членом Политбюро Александром Яковлевым. Абсолютно антисоветскими, антигосударственными людьми — что показало дальнейшее развитие событий. И третья причина - когда происходили кардинальные перемены в политической системе, Горбачев не видел, в чем большой политический смысл существования большой советской военной группировки в центре Европы. Которая уже оказывалась не в дружественном, а в полу-враждебном окружении.

- Модров напоминает заявление Горбачева в апреле 1990-го о том, что пусть ГДР останется и в Варшавском договоре и в НАТО одновременно - это близорукость президента СССР или предательство?

- Скорее, близорукость. Горбачев, считаю, не был предателем. Полагаю, он стремился к сохранению Союза. Но складывающаяся система принятия решений шла в разнос. Полагаю, политическая наивность у Горбачева присутствовала.

- Горбачев не использовал преференции, которые мы могли получить при выводе войск из Европы?

- Совершенно верно! Тогда можно было затвердить, что во всех государствах, из которых СССР выводит войска , вторым государственным языком остается русский! И что войска должны выводиться только по мере строительства обустроенных военных городков на территории СССР. Которые строят все вместе — в европейской части нашей страны.

- Это стало одним из самых больших внешнеполитических просчетов Горбачева?

- Одним из самых больших. Колоссальный просчет советского режима. Вместо управляемой трансформации позволили хаос неконтролируемого вывода огромного массива войск.

- Бывший премьер ГДР ничего не преувеличивает, не снимает с себя ответственность?

- Он реально констатирует факты. Это были чудовищные ошибки, которые в итоге и привели к развалу Советского Союза...

Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев не смог оценить возможности СССР при объединении Германии. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров в интервью РИА Новости.

«У Советского Союза было 350 тысяч солдат на территории ГДР, и Москва вела переговоры только о том, как вернуть этих солдат домой. Ни по вопросу о НАТО или о выводе западных воинских частей не велись должным образом переговоры. Мне понятно, что Горбачев не был великим политиком. Советский Союз позволил нам пасть — он не мог удержать нас», — подчеркнул Модров.

Бывший премьер также рассказал, что руководство ГДР в конце января 1990 года, после падения Берлинской стены предлагало поэтапный план объединения государства за 5-6 лет, которое в итоге должно было стать нейтральным в военном отношении. Однако затем, после обещаний канцлера ФРГ Гельмута Коля гуманитарной помощи СССР, это предложение было забыто. «В апреле 1990 года Горбачев заявил, что Германия лучше останется в Варшавском договоре и в НАТО одновременно. Как можно было иметь такие иллюзии? Он даже не осознавал, что Варшавского договора больше нет», — отметил Модров.

СПРАВКА КП

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

Ханс Модров — последний премьер-министр ГДР, занимал эту должность в 1989-1990 годах.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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