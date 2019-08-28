Простые и приятные способы подготовиться к школе

Вот почти и закончились каникулы, безмятежные летние денечки. Впереди новый учебный год.

Стресс и напряжение в это время могут появиться как у детей, так и у родителей. Как же помочь всей семье справиться с нахлынувшей тревогой? Вот что советуют психологи и педагоги.

1. Потихоньку возвращайтесь в рабочий режим

За лето у многих детей и подростков сбились графики: спать отправляются далеко за полночь, некоторые валяются в кровати до обеда. Не стоит тянуть с возвращением к правильному режиму дня до 1 сентября. Иначе ребенку будет трудно настроиться на учебные подвиги и просто просыпаться по утрам. Начинайте возвращаться к рабочему графику уже сейчас. Совет кажется банальным - но не стоит им пренебрегать!

Удобнее входить в рабочий режим постепенно, каждый день отправляясь в кровать на 15 - 30 минут пораньше - и, соответственно, чуть раньше просыпаясь. Как раз к началу учебного года можно будет войти в привычный для школьника режим дня. Эксперты уточняют: дети 6 - 13 лет должны спать в среднем 9 - 11 часов, подростки постарше - от 8 до 10 часов.

Известно, что больше всего мешает засыпать свет от экранов гаджетов. По возможности надо ограничить их вечером - лучше бы за час до отхода ко сну. Хотя в современном мире это сложно. Но, например, совместная неспешная прогулка, чтение бумажных книг и журналов или расслабляющая ванна с пеной, ароматической солью могут помочь оторваться от смартфонов и планшетов. Можно и вам самим вслух почитать ребенку перед сном - ведь слушать любят многие дети и подростки, не только малыши.

2. Обсудите планы и мечты

Перед началом учебного года поговорите с ребенком о его планах: какие предметы его тревожат, что он ждет с нетерпением, а чего боится, о чем мечтает. Может быть, вместо дополнительной математики он хотел бы пойти на футбол, а предстоящее возвращение к учебнику химии его печалит. Просто послушайте ребенка. Не стоит сразу отказывать ему в футболе и настаивать на математике - обсудите разные варианты, можно ли совместить и то, и другое. Любимое хобби, включая музыку, спорт, танцы, рукоделие, компьютерное программирование, изучение языков и так далее, - дело важное, кто его знает, кем вырастет в итоге ваш школьник...

Такие разговоры переключат внимание ребенка, помогут ему разобраться с собственными эмоциями, расслабиться - и даже составить план на следующий учебный год. И когда есть четкий план, на душе гораздо спокойнее. А еще вашему ребенку будет очень приятно, что вы интересуетесь его школьной жизнью и переживаниями.

3. Отправьте его на встречу с одноклассниками

Будет неплохо, если ребенок сможет еще до 1 сентября встретиться с друзьями-одноклассниками. Веселые разговоры «как я провел лето», шутки и сплетни (ну а что, дети же тоже обсуждают друг друга!) минимизируют стресс от начала учебы. Даже больше - после такой встречи многим захочется поскорее оказаться в классе.

Можно, например, всем вместе сходить в кино. Или провести время куда полезнее. Хороший способ «взбодрить мозг» - сходить на выставку или другое культурное мероприятие. Исследования показывают, что за лето ученики теряют, то есть подзабывают, примерно десятую часть полученных знаний. Новая информация на выставке или экскурсии поможет настроиться на учебный лад и активизировать работу мозга после затянувшегося отдыха.

4. Отправляйтесь на шопинг

Покупки перед началом учебного года - хорошая, вдохновляющая традиция. Да, придется потратиться на одежду и школьные принадлежности, но это ведь неизбежно. А шопинг можно превратить в приятную процедуру для ученика - если позволить ребенку самому выбрать канцтовары, фасон блузки или кроссовки для физкультуры. Старшему школьнику можно и вовсе выделить определенную сумму и отправить в самостоятельный поход по магазинам. Подросток оценит такое доверие.

Если вы заботливые, продуманные родители и все купили заранее - ничего страшного. Спросите ребенка, что еще ему нужно для школы? Наверняка вспомнит что-то очень «нужное и важное».

5. Расслабьтесь сами

Тревожность - настоящий бич современного общества. Многих не покидает беспокойство, они постоянно живут с этим чувством. Тревожных людей мучает предчувствие беды, причем беспричинное. Психологи уверяют, что корни проблемы - в детских переживаниях. Зачастую у тревожных родителей и дети мнительные, беспокойные. Ведь глядя на взрослых, наблюдая за их реакциями, дети учатся быть такими же, как мы. В прямом смысле заражаются тревогой. А значит, не чувствуют себя в безопасности, не ощущают любовь, то, что их ценят, принимают и понимают.

Можно давать множество советов, которые касаются поведения родителей: не делать из мухи слона, не кричать на детей и на других людей, не драматизировать, быть предсказуемыми, не угрожать близким (это, увы, так любят многие мамы и папы), не устраивать скандалов на ровном месте, не оскорблять и не ставить «диагнозы» вроде «ты недоучка, тебе ничего не интересно, ты никогда не вырастешь нормальным человеком», спокойно реагировать на неудачи - свои и окружающих.

Но все эти варианты поведения - не более чем проявления внутреннего состояния взрослого человека.

Хотите, чтобы ребенок перестал дергаться перед началом учебного года (и вообще меньше нервничал) - просто будьте спокойны сами. Существует множество методик, помогающих разобраться с внутренним волнением и расслабиться. Это может быть йога, причем и совместная с ребенком, медитация, игротерапия, если есть необходимость - походы к психологу, которому вы доверяете. Можно также и вам, и ребенку попить что-то успокоительное, расслабляющие травяные сборы вроде валерианы, пустырника или «Тенотен», он без седативного действия, снимает раздражительность и положительно действует на память.

Главное - осознать проблему. Это, как говорят эксперты, уже половина пути к ее решению. Рассказывайте ребенку, как вы умеете или учитесь справляться с собственными переживаниями, он должен узнавать способы борьбы с тревожностью от вас, а не черпать ее из мультиков, фильмов и видеороликов.

6. Хвалите ребенка

Похвала и одобрение близких - это то, чего так не хватает нашим детям. Но хвалить еще надо уметь. Нужно, оказывается, делать это осознанно. Мало говорить «Молодец!» на автомате. Если хвалить, не особо задумываясь, за все подряд, похвала потеряет свою ценность. Понаблюдайте за собой: часто ли ребенок действительно удивляет вас? А ведь каждый день он совершает что-то новое и необычное, а мы порой этого просто не замечаем. Психологи советуют: всматривайтесь в своего ребенка, наблюдайте за ним, следите за его реакциями, за тем, как он общается, - это интересно, порой так неожиданно. И тогда точно найдется что-то, за что его можно будет искренне похвалить. Причем ребенок точно почувствует разницу: формально вы его хвалите или действительно удивились его новым достижениям. На самом ли деле он вам интересен. Ведь похвала, если разобраться, - это всего лишь фиксация настоящего, неподдельного интереса к жизни своего сына или дочери. Она дает ребенку то самое чувство уверенности в себе, а значит, минимизирует тревогу. И просто делает его счастливым.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Готов ли к учебе первоклашка?

О тех, кто идет в школу впервые, разговор отдельный. Это такой важный шаг для ребенка и родителей! Конечно, и взрослые, и дети переживают. Но есть простые способы проверить, готов ли к занятиям в школе ваш первоклашка. Выяснить - и немножко успокоиться.

- Филиппинский тест. Ребенок может рукой через голову достать мочку противоположного уха. Это говорит об определенном этапе взросления.

- У ребенка началась смена молочных зубов. А значит, кости черепа укрепились.

- На тыльной стороне запястья со стороны мизинца должна сформироваться гороховидная кость. Благодаря ей легче правильно держать ручку.

- Ребенок не натыкается на углы, не спотыкается о пороги: координация тоже важна.

- Умеет ли он развязывать шнурки, расстегивать и застегивать пуговицы. Это показатель, сможет ли он самостоятельно переодеваться, ходить в туалет в школе и т. п.

- Попросите малыша тихо поиграть и понаблюдайте, чем он будет заниматься. Важно, чтобы это был не телевизор или гаджет. Если ребенок способен играть именно тихо 15 - 20 минут и дольше - отлично.

Ничего страшного, если ребенок не прошел какой-то из этих экспресс-тестов. Они показывают лишь биологический возраст ребенка, его физическую готовность. Психологи же считают, что порой для малыша куда важнее эмоциональная готовность и замотивированность в учебе.