Звездное лето: Киркоров шиканул в отпуске на 3 миллиона, а Волочкова сэкономила за счет богатых друзей

«Маленькая штучка» для поп-короля

Филипп Киркоров этим летом много работал - исколесил с гастролями все наше Черноморское побережье, Кавказ, Болгарию, фестивалил в Питере и Баку… А после выкроил несколько дней, чтобы устроить королевские каникулы сыну Мартину и дочери Алле-Виктории.

fkirkorov Мой летний отпуск быстро пролетел!

Начался их отпуск на Лазурном берегу в окрестностях модного курорта Сен-Тропе. Пятизвездочный отель, в котором остановилось звездное семейство, скрыт от лишних глаз в охраняемом «секретном» местечке во французской коммуне Ла Круа-Вальме. Стандартная неделя для взрослого с двумя детьми здесь стартует от полумиллиона рублей, все номера — с собственной террасой. Гостей ублажают спа-процедурами: тут тебе и сауны, и бассейн, и снежный душ (!), а в ресторане — исключительно полезные блюда, составленные при содействии диетолога и натуротерапевта.

Отсюда Киркоровы улетели на солнечный Крит, где поселились на берегу залива в престижной курортной зоне Элунда. Стоимость виллы тут начинается от 1,5 миллионов рублей, и никакого всенародно любимого «все включено» - в цену входит только завтрак. Зато развлечения на любой вкус: наследники поп-короля играли в гольф и футбол, впервые попробовали серфинг и водные лыжи.

Пришлось потратиться артисту и на перелет. Несколько лет назад Киркоров с детьми путешествовал на собственном самолете Cessna Citation III, который купил за 10 млн долларов. Но теперь семейство, похоже, арендует другие «крылья» - замену рассекретила малышка Алла-Виктория. В видео из Инстаграма поп-короля, поднимаясь на борт, девочка удивляется: «Какая маленькая штучка!».

- Зато уютная, - отвечает ей знаменитый папа.

Говорят, перелет с Лазурного берега в Грецию на этой «штучке» обошелся Киркорову в 15 тысяч евро (более 1,1 млн рублей).

Рудковская переплюнула Собчак

В этом году Ксения Собчак первые провела отпуск в компании двух любимых мужчин — сына Платона и режиссера Константина Богомолова, отношения с которым скрывала первое время после развода. К слову, новый избранник Собчак тоже взял с собой ребенка от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз — девятилетнюю дочь Анну. Большая компания отдыхала на острове Сардиния в Средиземном море: живописная вилла, яхта – настоящий рай на земле. В соцсетях счастливая Ксения то и до дело публиковала фото в женственных нарядах и позировала в купальнике. Видимо, от этих видов, а также от моря и солнца Богомолова так разморило, что он впервые признался Ксюше в любви. Говорят, и свадьба не за горами — в звездной тусовке шепчутся, что торжество назначено на сентябрь.

xenia_sobchak Интернет,телефон и прочее это ,конечно,хорошо и неизбежно. Но я вот чисто на личном опыте заметила ,что стала сильно меньше читать на отдыхе.

Здесь же, на итальянском курорте Порто-Черво, уже второе лето подряд отдыхали Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном Сашей. Программа примерно та же: на отпускных снимках продюсера — безбрежные морские просторы, дорогие яхты с джакузи и купальники от Диор.

rudkovskayaofficial A mermaid at heart ...

Стоят такие каникулы недешево: судя по расценкам на онлайн-сервисах аренды, неделя на самом скромном бунгало на острове доходит до 2 млн рублей. Плюс аренда яхты — от 100 тысяч (кстати, у Рудковской она явно дороже). Итальянский курорт часто выбирают и другие звезды: здесь отдыхали Николай Басков, Андрей Малахов и другие. Суточный ценник на их номера — от 250 до 300 тысяч рублей.

Валерия против гламура

valeriya Если вы думаете, что я играла в шахтёра, то это не так...

Пока коллеги по шоу-бизнесу грели бока в теплых странах, Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным отправились покорять суровые исландские края. Певица давно мечтала побывать в этой удивительной и холодной стране, где даже летом средняя температура воздуха - +14С. Загибайте пальцы: здесь супруги впервые поднялись на ледник и постояли на месте разлома тектонических плит, попробовали талую воду, спустились в пещеру возрастом 5 тысяч лет и даже исследовали дно потухшего вулкана. А по островному бездорожью, похожему на марсианские пейзажи, знаменитости путешествовали на машине с метровыми колесами: «Такие бы на российских дорогах использовать!».

«Негламурный» отдых Валерии, за который ее расхвалили поклонники, действительно, стоит дешевле модных солнечных курортов. Средний чек за неделю проживания в четырехзвездочной гостинице Рейкьявика (пяти звезд здесь почти нет) — 200 — 300 тысяч рублей.

Балерина изменила Мальдивам

Этим летом Анастасия Волочкова своим любимым мальдивским пляжам предпочла греческий курорт. Возможно, решила сменить картинку, ведь последние месяцы королева шпагатов трудилась на износ. Чтобы порадовать зрителей спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка», звезда репетировала по восемь часов в день, стирая ноги в кровь. Эти жертвы себя оправдали: премьера прошла успешно, в зале не было ни одного свободного места. И вот теперь Волочкова позволила себе наконец отдохнуть. «Я заслужила этот роскошный отпуск», - объявила балерина поклонникам, публикуя в Инстаграме кадры с виллы с шикарным видом и бассейном. Глядя на изысканные интерьеры, подписчики было предположили, что артистка поселилась в дорогой «пятерке». Но нет. Оказалось, Анастасия стала гостем на вилле состоятельных друзей, а значит, сэкономила на каникулах.