На дне: что вытаскивают водолазы из Москвы-реки

Работа водолазов напоминает рыбалку. Никогда не знаешь точно, будет ли улов. А если будет, то какой. Две-три автомобильных покрышки или сумка с документами на трёхкомнатную квартиру. И то, и другое - реальные примеры.

Основную чистку дна в столичных водоемах проводят в мае - перед началом купального сезона.

Алгоритм действий простой. На место будущего отдыха приезжает поисково-спасательный водолазный отряд. Намечает квадрат десять на десять метров. И исследует его. Если дно усыпано мусором, составляется акт. И выдаётся балансодержателю пляжа. А тот уже приглашает для очистки других водолазов (частников). И те шуруют до победного конца. Пока на берегу из находок гора не вырастет. А уж там чего только нет. Мобильники, документы, банковские карты, ключи, посуда, ведра, книги, одежда, магазинные тележки, колеса, барсетки, вазы, детские стулья и многое другое. Музей «Поле чудес» нервно покуривает в сторонке.

СМАРТФОН! ПОЧТИ НОВЕНЬКИЙ

- Получается, наша задача - обследование дна с выемкой мусора, - перекрикивая мотор катера, объясняет нам заместитель начальника поисково-спасательного водолазного отряда ГКУ «МГПСС» Денис Гусев. - Дальнейшей очисткой занимаемся не мы.

- То есть ваше дело - контрольная закупка?

- Так точно.

Я и репортёр «КП» Витя Гусейнов глазеем по сторонам как туристы. В спасательных жилетах и с фотоаппаратами в руках. Судно довольно сильно подбрасывает. Мощность подвесного мотора - 150 л. с.

Водолаз Сергей Какунин проверяет тем временем снаряжение. Ему скоро предстоит погрузиться на дно Химкинского водохранилища. Для проверки мы выбрали пляж «Бич Клаб» (он ближе всего к спасательной станции и к тому же безлюдный - в этот купальный сезон его так и не открыли).

Скажу честно, мне хотелось найти клад. Хотя бы небольшой. Даже малюсенький. Пусть каждому по одной монетке. Или по половинке...

Витя не тешил себя иллюзиями и играл в телефон.

Мы пришвартовались. И уже через десять минут Какунин скрылся под водой. К нему привязали верёвку (один конец), а второй взял в руки другой спасатель, оставшийся в катере. Когда водолаз возвращался, его подтягивали этой веревкой как какую-то Царь-рыбу. У которой почему-то не плавники, а руки.

А в них, в этих руках, мобильный телефон! С виду почти новый. С камерой. По понятным причинам, не включается. Вместе с ним водолаз притащил огромную бутыль, обросшую ракушками. Внутри оказался песок.

- Большинство вещей теряются здесь зимой, - говорит Денис Гусев. - На льду. В состоянии алкогольного опьянения нет ничего проще. Страдают этим и рыбаки тоже. В прошлом году мы во время обследования одного из пляжей нашли сумку, а в ней разные документы. В том числе, на квартиру. Там же был указан номер телефона хозяина. Мы ему, разумеется, позвонили. Тот был счастлив.

Заместитель начальника поисково-спасательного водолазного отряда ГКУ «МГПСС» Денис Гусев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если найденный документ читается (главная страница паспорта, например, заламинирована), спасатели отдают его в полицию. Органы МВД, кстати, активно пользуются помощью водолазов.

- В этом году пять выходов таких было, - рассказал Гусев. - Задержанный говорит, что бросил оружие в реку. Или какую другую улику. И вот мы вручную (иногда это занимает много времени) исследуем указанный участок. И в половине случаев находим то, что искали.

БУТЫЛКА, НО БЕЗ ДЖИННА

Дальше пошёл всякий хлам. Ржавые трубы, банки из-под пепси, обрывки материи и линолеума, металлические уголки, пластиковые стаканчики... Бутылка, пустая до безобразия... Даже совок пластмассовый с длинной ручкой (видимо, какая-нибудь уборщица не выдержала да как бросит опротивевший инвентарь).

Поднятый со дна пляжа хлам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дно возле пляжа «Бич Клаб» определенно нужно чистить. И балансодержатель получит соответствующее письмо.

- Вообще наша служба заключается в круглосуточном дежурстве, - рассказал Сергей Какунин после очередного погружения. - Несколько человек спасателей и несколько водолазов. В случае какого-то ЧП на место выезжают и те, и те. Например, когда машина сваливается в воду.

Водолаз Сергей Какунин после погружения и его "улов".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прошлой зимой такой случай произошёл в центре Москвы на Яузе. Молодая женщина не справилась с управлением и разбилась. Бывает, что водитель сам вылезает из машины (ещё до приезда спасателей).

Сейчас на поисково-спасательных станциях более-менее спокойно. Пик вызовов приходится на жаркие дни. Сейчас даже там, где купание разрешено, людей почти нет. Вода холодная.

КСТАТИ

В столице 24 поисково-спасательных станции (половина из них на Москве-реке, в ее бухтах и заливах). Спасатели контролируют акваторию площадью 1260 гектаров (девять округов). За год со дна достаётся более 200 предметов, в том числе острых. Дно исследуется до двух метров глубиной.

КАКИЕ ПЛЯЖИ ИССЛЕДУЮТ И ЧИСТЯТ

Левобережный

Бич Клаб

Большой садовый пруд на «Академической»

Озеро «Белое»

Тропарево

Мещерское

Серебряный Бор - 2

Серебряный Бор - 3

Строгинская пойма

Большой городской пруд

Школьное

Чёрное