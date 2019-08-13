На дне: что вытаскивают водолазы из Москвы-реки
Работа водолазов напоминает рыбалку. Никогда не знаешь точно, будет ли улов. А если будет, то какой. Две-три автомобильных покрышки или сумка с документами на трёхкомнатную квартиру. И то, и другое - реальные примеры.
Основную чистку дна в столичных водоемах проводят в мае - перед началом купального сезона.
Алгоритм действий простой. На место будущего отдыха приезжает поисково-спасательный водолазный отряд. Намечает квадрат десять на десять метров. И исследует его. Если дно усыпано мусором, составляется акт. И выдаётся балансодержателю пляжа. А тот уже приглашает для очистки других водолазов (частников). И те шуруют до победного конца. Пока на берегу из находок гора не вырастет. А уж там чего только нет. Мобильники, документы, банковские карты, ключи, посуда, ведра, книги, одежда, магазинные тележки, колеса, барсетки, вазы, детские стулья и многое другое. Музей «Поле чудес» нервно покуривает в сторонке.
СМАРТФОН! ПОЧТИ НОВЕНЬКИЙ
- Получается, наша задача - обследование дна с выемкой мусора, - перекрикивая мотор катера, объясняет нам заместитель начальника поисково-спасательного водолазного отряда ГКУ «МГПСС» Денис Гусев. - Дальнейшей очисткой занимаемся не мы.
- То есть ваше дело - контрольная закупка?
- Так точно.
Я и репортёр «КП» Витя Гусейнов глазеем по сторонам как туристы. В спасательных жилетах и с фотоаппаратами в руках. Судно довольно сильно подбрасывает. Мощность подвесного мотора - 150 л. с.
Водолаз Сергей Какунин проверяет тем временем снаряжение. Ему скоро предстоит погрузиться на дно Химкинского водохранилища. Для проверки мы выбрали пляж «Бич Клаб» (он ближе всего к спасательной станции и к тому же безлюдный - в этот купальный сезон его так и не открыли).
Скажу честно, мне хотелось найти клад. Хотя бы небольшой. Даже малюсенький. Пусть каждому по одной монетке. Или по половинке...
Витя не тешил себя иллюзиями и играл в телефон.
Мы пришвартовались. И уже через десять минут Какунин скрылся под водой. К нему привязали верёвку (один конец), а второй взял в руки другой спасатель, оставшийся в катере. Когда водолаз возвращался, его подтягивали этой веревкой как какую-то Царь-рыбу. У которой почему-то не плавники, а руки.
А в них, в этих руках, мобильный телефон! С виду почти новый. С камерой. По понятным причинам, не включается. Вместе с ним водолаз притащил огромную бутыль, обросшую ракушками. Внутри оказался песок.
- Большинство вещей теряются здесь зимой, - говорит Денис Гусев. - На льду. В состоянии алкогольного опьянения нет ничего проще. Страдают этим и рыбаки тоже. В прошлом году мы во время обследования одного из пляжей нашли сумку, а в ней разные документы. В том числе, на квартиру. Там же был указан номер телефона хозяина. Мы ему, разумеется, позвонили. Тот был счастлив.
Заместитель начальника поисково-спасательного водолазного отряда ГКУ «МГПСС» Денис Гусев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Если найденный документ читается (главная страница паспорта, например, заламинирована), спасатели отдают его в полицию. Органы МВД, кстати, активно пользуются помощью водолазов.
- В этом году пять выходов таких было, - рассказал Гусев. - Задержанный говорит, что бросил оружие в реку. Или какую другую улику. И вот мы вручную (иногда это занимает много времени) исследуем указанный участок. И в половине случаев находим то, что искали.
БУТЫЛКА, НО БЕЗ ДЖИННА
Дальше пошёл всякий хлам. Ржавые трубы, банки из-под пепси, обрывки материи и линолеума, металлические уголки, пластиковые стаканчики... Бутылка, пустая до безобразия... Даже совок пластмассовый с длинной ручкой (видимо, какая-нибудь уборщица не выдержала да как бросит опротивевший инвентарь).
Поднятый со дна пляжа хлам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Дно возле пляжа «Бич Клаб» определенно нужно чистить. И балансодержатель получит соответствующее письмо.
- Вообще наша служба заключается в круглосуточном дежурстве, - рассказал Сергей Какунин после очередного погружения. - Несколько человек спасателей и несколько водолазов. В случае какого-то ЧП на место выезжают и те, и те. Например, когда машина сваливается в воду.
Водолаз Сергей Какунин после погружения и его "улов".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прошлой зимой такой случай произошёл в центре Москвы на Яузе. Молодая женщина не справилась с управлением и разбилась. Бывает, что водитель сам вылезает из машины (ещё до приезда спасателей).
Сейчас на поисково-спасательных станциях более-менее спокойно. Пик вызовов приходится на жаркие дни. Сейчас даже там, где купание разрешено, людей почти нет. Вода холодная.
КСТАТИ
В столице 24 поисково-спасательных станции (половина из них на Москве-реке, в ее бухтах и заливах). Спасатели контролируют акваторию площадью 1260 гектаров (девять округов). За год со дна достаётся более 200 предметов, в том числе острых. Дно исследуется до двух метров глубиной.
КАКИЕ ПЛЯЖИ ИССЛЕДУЮТ И ЧИСТЯТ
Левобережный
Бич Клаб
Большой садовый пруд на «Академической»
Озеро «Белое»
Тропарево
Мещерское
Серебряный Бор - 2
Серебряный Бор - 3
Строгинская пойма
Большой городской пруд
Школьное
Чёрное
ИСТОЧНИК KP.RU