2019-08-13T20:48:10+03:00
Спорт

Артем Дзюба: "Россия и Украина - братья!"

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий выложил видео милого дружеского момента [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба.Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий выложил у себя в личном Инстаграме фрагмент послематчевого интервью. На кадрах - разговор Ракицкого прерывает его одноклубник Артем Дзюба. Капитан сборной России подошел к украинскому защитнику и сказал: "Россия и Украина - братья!".

Ракицкий подписал видеоролик в своем Инстаграме сдержанно: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо". Намекая на потепление отношений между двумя странами, что видно на примере общения Дзюбы и Ракицкого после очередной игры "Зенита" в Санкт-Петербурге.

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий, напомним, перешел из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года. Он подписал контракт с командой вплоть до лета 2022 года. Реакция на этот трансфер была неоднозначной на Украине.

rakitskyy_officialrakitskyy_official
когда-то это все закончится. вера в мирное небо.
14570 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ракицкий - воспитанник донецкого "Шахтера", за который провел 325 матчей, забив 14 голов и сделав 30 голевых передач. Со своей командой он выиграл шесть раз чемпионат Украины. А перейдя в клуб из Санкт-Петербурга, весной 2019 года он выиграл и чемпионат России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Порту - Краснодар 13 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футбол, матч Порту - Краснодар 13 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Эрнесто Инаркиев, чемпион Европы по шахматам: Ферзи, короли и даже пешки научат детей принимать взвешенные решения
Со знаменитым гроссмейстером, о громких победах которого уже рассказывала "Комсомольская правда", мы обсудили идею министерства просвещения ввести в школах новый предмет
Международный турнир «ПЛОТФОРМА S-70» в Сочи: Сборная России и сборная мира сразятся за чемпионский титул
14 августа 2019 года в Сочи состоится уникальное событие в мире спорта – в 10-й раз будет проведен Международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70»
Новости 24
В НАТО назвали причину сближения своего истребителя с самолетом Шойгу
Украина хочет создать морской режимный район вокруг Крыма
Молодежь Сербии предпочитает сотрудничество с Россией вступлению в ЕС
США отложили введение пошлин на часть китайских товаров до декабря
Сбербанк запустил услугу получения наличных в банкоматах по коду из СМС
Владимир Гомельский: «Лидеры оппозиции лезут на рожон и подставляют людей»
Сеул требует раскрыть планы Японии по сливу воды с АЭС "Фукусима-1"
Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата
Ученые рассказали о судьбе выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток
"Хорошая мечта": В Совфеде оценили идею сокращения рабочей недели
Россияне не пострадали при наводнении на юге Индии
Число работников малых и средних предприятий за год уменьшилось на 800 тысяч
Главе МВД Италии пригрозили штрафом в €250 тысяч за пост в Twitter
Гидрометцентр России: Середина августа в Москве будет дождливой
Коллекторы рассказали, как выбраться из долговой ямы
Disney намеревается снять продолжение «Аладдина»
Эксперт: без роботов россияне не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
В России каждый пятый школьник левша
Военные моряки Шри-Ланки спасли двоих россиян, которых унесло в океан
Появилось видео перехвата истребителя НАТО, подлетевшего к борту Шойгу
Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу
В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим