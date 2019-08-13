Артем Дзюба: "Россия и Украина - братья!"

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий выложил у себя в личном Инстаграме фрагмент послематчевого интервью. На кадрах - разговор Ракицкого прерывает его одноклубник Артем Дзюба. Капитан сборной России подошел к украинскому защитнику и сказал: "Россия и Украина - братья!".

Ракицкий подписал видеоролик в своем Инстаграме сдержанно: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо". Намекая на потепление отношений между двумя странами, что видно на примере общения Дзюбы и Ракицкого после очередной игры "Зенита" в Санкт-Петербурге.

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий, напомним, перешел из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года. Он подписал контракт с командой вплоть до лета 2022 года. Реакция на этот трансфер была неоднозначной на Украине.

rakitskyy_official когда-то это все закончится. вера в мирное небо.

Ракицкий - воспитанник донецкого "Шахтера", за который провел 325 матчей, забив 14 голов и сделав 30 голевых передач. Со своей командой он выиграл шесть раз чемпионат Украины. А перейдя в клуб из Санкт-Петербурга, весной 2019 года он выиграл и чемпионат России.