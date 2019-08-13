"Никакого уважения": "Танцующего миллионера" подвергли критике за то, что он отшлепал девушек на камеру

"Танцующий миллионер" из Италии Джанлука Вакки вновь привлек к себе внимание общественности. В этот раз 52-летнего бизнесмена обвинили неуважительном отношении к женщинам.

Для многомиллионной толпы поклонников Вакки не секрет, что в его в жизни всегда было много красивых девушек, и он часто выкладывает ролики с их совместным времяпровождением в Instagram. Однако очередное такое видео пришлось по вкусу далеко не всем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725799" frameborder="0"></iframe> "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки разозлил пользователей соцсетей.

Новый ролик был снят на яхте. Сначала миллионер танцевал в одиночестве, а потом поочередно отшлепал по ягодицам четырех своих спутниц. Девушки тоже начали пританцовывать, после чего одна из них вышла в центр вместе с Вакки.

Видео мало чем отличается от стилистики остальных постов итальянца, но в этот раз поведение мужчины сильно возмутило отдельных его подписчиков.

gianlucavacchi В 2019 году Вакке исполнилось 52 года

"Я подписана на тебя, потому что ты позитивный и счастливый человек, но это совсем не круто", — написала одна из пользовательниц Instagram.

"Ни один мужчина не должен ставить нас в такое унизительное положение. Может быть, они просто молоды и еще не понимают, насколько это важно для их будущего", - поддержала ее другая девушка.

"Им нужны твои деньги, а не ты сам. Но наличие денег не означает наличие счастья или любви. Грустно", — посетовала другая подписчица.

Сам Вакки на это посоветовал "критикам" научиться воспринимать юмор и шутить в ответ, подчеркнув, что очень уважает засветившихся в видео девушек, а после еще и выложил ответный ролик.

gianlucavacchi "Танцующий миллионер" опубликовал ответное видео на критику пользователей

В этот раз оголить ягодицы довелось самому миллионеру, а каждая из девушек его от души отшлепала. При этом выглядел бизнесмен очень эпатажно - он был одет в леопардовый купальник, короткую юбку, а на ногах красовались высокие каблуки. Его спутницы, в противовес, были облачены в мужские костюмы.

"В этой жизни мы можем делать все, что хотим и быть, кем пожелаем! Просто улыбайтесь и наслаждайтесь своей жизнью", - подписал ролик Вакки.

gianlucavacchi Бизнесмен со своей девушкой, венесуэльской моделью

К слову, "радоваться каждому дню, несмотря ни на что!" - это вообще главный девиз "танцующего миллионера". Сайт kp.ru писал, что в своих видео он постоянно подшучивает над окружающими, зажигательно пляшет, зачитывает рэп и веселится на вечеринках.