2019-08-13T23:10:36+03:00
Спорт

Ливерпуль - Челси 14 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок Европы

Футбол, матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Суперкубка Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ливерпуль" сыграет с "Челси" за Суперкубок Европы."Ливерпуль" сыграет с "Челси" за Суперкубок Европы.Фото: REUTERS
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Европейский футбольный сезон для топовых команд открывается в середине августа в Стамбуле. Две английские команды - "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в поединке за Суперкубок Европы. Победитель Лиги Чемпионов против победителя Лиги Европы прошлого сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Челси 14 августа 2019.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Команды еще никогда в истории не играли между собой в Суперкубке Европы. А вот всего же между ними было сыграно 183 поединка. 64 встречи выиграл "Челси", 78 - "Ливерпуль", 41 раз итогом поединков была ничья.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

"Ливерпуль" имеет больше шансов на выигрыш Суперкубка Европы 2019.

Прогноз на матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

"Ливерпуль" должен одержать победу в этой игре.

Время начала матча Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 14 августа и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Трансляция матча Ливерпуль - Челси 14 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Ливерпуль - Челси 14 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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