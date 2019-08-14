Ливерпуль - Челси 14 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок Европы

Европейский футбольный сезон для топовых команд открывается в середине августа в Стамбуле. Две английские команды - "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в поединке за Суперкубок Европы. Победитель Лиги Чемпионов против победителя Лиги Европы прошлого сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Челси 14 августа 2019.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Команды еще никогда в истории не играли между собой в Суперкубке Европы. А вот всего же между ними было сыграно 183 поединка. 64 встречи выиграл "Челси", 78 - "Ливерпуль", 41 раз итогом поединков была ничья.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

"Ливерпуль" имеет больше шансов на выигрыш Суперкубка Европы 2019.

Прогноз на матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

"Ливерпуль" должен одержать победу в этой игре.

Время начала матча Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 14 августа и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Ливерпуль - Челси 14 августа 2019

Трансляция матча Ливерпуль - Челси 14 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.