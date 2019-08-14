2019-08-14T01:29:04+03:00
Звезды

45-летняя Мария Порошина феноменально похудела за 90 дней

Актриса разработала собственную диету
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марию Порошину постоянно забрасывают вопросами на тему ее прекрасной фигурыМарию Порошину постоянно забрасывают вопросами на тему ее прекрасной фигурыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мария Порошина не только успешная актриса, но и счастливая мама пятерых детей, самый младший из которых появился на свет зимой 2018 года. Но, глядя на то, как сейчас выглядит артистка, трудно поверить,что ей уже 45 лет. Удивляет еще и тот факт, что звезда феноменально похудела.

Марию Порошину постоянно забрасывают вопросами на тему ее прекрасной фигуры. Многие подписчицы удивляются, как через семь месяцев после пятых родов актриса так шикарно выглядит.

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Мария Порошина разработала собственную диету
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Оказывается, секрет красоты прост. Чтобы быстро вернуть прежнюю форму, актриса не только занималась спортом, но и ограничивала себя в питании, разработав собственную диету.

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Всем хорошего дня
8419 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мария назвала ее "90 дней". Суть программы заключается в чередовании продуктов по четыре дня, рассказала актриса в интервью журналу "Антенна-Телесемь". В первые четыре дня Порошина питалась только белковой пищей. Следующие четыре - в приоритете был крахмальный рацион, далее - углеводный, а потом фруктовый. И так несколько раз по кругу.

Каждое утро звезда выпивала стакан воды. А один день в месяц многодетная мама отказывалась от мяса. По ее словам, это способствовало выводу токсинов из организма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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