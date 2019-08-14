45-летняя Мария Порошина феноменально похудела за 90 дней

Мария Порошина не только успешная актриса, но и счастливая мама пятерых детей, самый младший из которых появился на свет зимой 2018 года. Но, глядя на то, как сейчас выглядит артистка, трудно поверить,что ей уже 45 лет. Удивляет еще и тот факт, что звезда феноменально похудела.

Марию Порошину постоянно забрасывают вопросами на тему ее прекрасной фигуры. Многие подписчицы удивляются, как через семь месяцев после пятых родов актриса так шикарно выглядит.

poroshinamariyamikhaylovna Мария Порошина разработала собственную диету

Оказывается, секрет красоты прост. Чтобы быстро вернуть прежнюю форму, актриса не только занималась спортом, но и ограничивала себя в питании, разработав собственную диету.

mashaaporoshina Всем хорошего дня

Мария назвала ее "90 дней". Суть программы заключается в чередовании продуктов по четыре дня, рассказала актриса в интервью журналу "Антенна-Телесемь". В первые четыре дня Порошина питалась только белковой пищей. Следующие четыре - в приоритете был крахмальный рацион, далее - углеводный, а потом фруктовый. И так несколько раз по кругу.

Каждое утро звезда выпивала стакан воды. А один день в месяц многодетная мама отказывалась от мяса. По ее словам, это способствовало выводу токсинов из организма.