Обитатели ближайших к Земле экзопланет скоро себя выдадут

Астрономы всё чаще находят пригодные для жизни планеты у красных карликов — небольших звезд, которые обеспечивают вполне комфортные условия своим близким спутникам. Совсем недавно, к примеру, такие — не столь уж далекие - миры были обнаружены в созвездии Гидры, Кита, Малого пса, Лебедя, у звезды TRAPPIST-1. Но самое главное: планета, подобная Земле - Proxima b , нашлась и у звезды Проксима Центавра — красного карлика, до которого совсем уж близко - 4,2 световых года.

Живет ли там кто - на этой «b» и на других подобных ей планетах? Астробиолог Джек Омелли-Джеймс (Jack O'Malley-James ) и астроном Лиза Калтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Корнелльского Университета (Cornell University) знают, как найти ответ на этот вопрос. Свою идею они обнародовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. О чем оповестил портал ЕurekАlert

Ученые объясняют: местные планеты - в силу того, что они близки к своим светилам - получают в десятки раз больше ультрафиолета, чем Земля. Рентгеновского излучения - в сотни больше. А это опасно для живых организмов, которые, по мнению Лизы и Джека, должны были бы выработать у себя в процессе эволюции механизм защиты от космической радиации. Как это, к примеру, сделали некоторые земные организмы - завели себе особые белки, которые позволяют светиться - биофлуоресцировать - под действием ультрафиолета, обеспечивая так называемую фотопротекцию. Внеземная биофлуоресценция вполне могла бы быть отличительной чертой наших соседей по космосу.

Инопланетян выдаст их защитная реакция.

Иными словами, если на планетах, вращающихся вокруг красных карликов, имеются живые существа, то они обязаны светиться. А этот «свет жизни» можно разглядеть со стороны — в телескопы следующего поколения, сооружение которых идет полным ходом. Proxima b будет первой целью. Ученые уверены, что местные жители себя выдадут.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Соседка по космосу

Proxima b - каменистая планета. Весит на 30 процентов больше Земли, а по диаметру почти не отличается

От Proxima b до светила - 7,5 миллиона километров. Планета в 20 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Обороты наматывает стремительно. Один - занимает 11,2 земных суток. Такой короткий тут год.

Расчеты свидетельствуют: Proxima b находится в зоне обитаемости. То есть, получает от своей звезды достаточно тепла, чтобы вода на её поверхности не вымерзала, но и не испарялась, а хотя бы в отдельных местах оставалась жидкой.

Ближайшая к нам экзопланета находится примерно в 4 световых годах от Солнца.

Проксима Центавра (α Centauri C, GL 551, HIP 70890) - красный карлик, диаметр которого чуть больше, чем у нашего Юпитера. Света эта звезда дает всего 0,15 процента от солнечного. Весит примерно в 10 раз меньше, чем Солнце. Но гораздо активнее его в смысле излучения.