Живот до разврата доведет
Пожилому британцу сделали обрезание вместо операции на мочевом пузыре
* * *
Укушенного акулой дайвера спасли проплывавшие мимо медсестры
* * *
Девушка заказала купальник в интернете и получила его окровавленным
* * *
Летевший из Крыма пассажир прогулялся по самолету без трусов
* * *
Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд
* * *
Долгожитель в 96 лет женился на 93-летней любовнице
* * *
Армянскую танцовщицу живота в Египте обвинили в подстрекательстве к разврату
* * *
Команда Кокорина и Мамаева нашла серьезного соперника для матча в колонии
* * *
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро
* * *
В Австралии на национальном конкурсе выбрали самую милую коалу
* * *
Американец нашел бутылку с посланием на русском языке времен СССР
ИСТОЧНИК KP.RU