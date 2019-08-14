Ты жива еще, моя игрушка

До этого аппараты с играми стояли лишь в кинотеатрах, и за 15 копеек тебе предоставлялась возможность сразиться в «Морской бой», «Воздушный бой», проявить меткость в «Охоте» или поездить в игре «Ралли». И вот пришли они, первые компьютерные игрушки, о которых мы попросили рассказать слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Игры серии «Электроника»

По сути, первые портативные игры, появившиеся в нашей стране. Небольшое приспособление с жидкокристаллическим экраном и куча убитого времени...

В «Ну, погоди!» волк ловил яйца, которые как бешеные сыпали из себя курицы-несушки, в «Тайнах океана» нужно было спуститься к сокровищу, избежав контакта со щупальцами осьминога. «Веселый повар» подбрасывал на сковородке продукты, и нужно было их не уронить. А еще имелись «Кот-рыболов», «Веселые футболисты» и «Квака-задавака».

Подогревала интерес легенда, будто если на том же «Ну, погоди!» набрать 999 очков, то сразу после этого будет показан мультик (увы, на самом деле нет).

Тетрис

Эту игру отечественного изобретателя Алексея Пажитнова вспоминали очень многие. Причем у разных слушателей она и появлялась по-разному. У кого-то классический тетрис стоял на компьютере, кто-то вспомнил, как он рубился в игрушку, обнаружив ее на своем первом мобильном телефоне. А в начале 90-х годов в нашей стране появились и приставки китайского производства со всевозможными вариантами тетриса. Тетрис с бомбами, тетрис-змейка и т. д.

Battle city

«Ты защищай орла, а я поеду» - примерно так начиналось совместное прохождение уровней этой игры, которую в народе называли просто «Танчики».

Один из первых и главных хитов приставки «Денди» покорял своей простотой и азартностью. Нужно было либо самостоятельно, либо вдвоем с другом защищать свою базу (ту самую, где был символ орла) от посягательств вражеских танков.

В игрушку рубились часами. Когда надоедало проходить стандартные уровни, можно было зайти в редактор игры и настроить уровень самостоятельно.

«Принц Персии»

Первые компьютерные залы или первые персоналки - и вот легендарная игра у вас на столе. Прыжки, катакомбы, вылезающие из-под плит шипы, нападающие на главного героя вороны. Одну локацию «Принца» можно было проходить неделями, приспосабливаясь к прыжкам и ловушкам.

На спасение принцессы (именно такой была главная цель игры) отводилось ограниченное время - всего 60 минут.

«Марио»

Итальянский водопроводчик бежит со всех ног по миру, который заполнен монетками, грибами, трубами с хищными цветами, летающими гусями и лягушками.

Простенькая игра с множеством потрясающих для того времени «секретов» влюбляла в себя сразу и надолго. Можно было проходить игру не спеша (хотя таймер времени там тоже был). А можно было - на скорость. Набрать кучу жизней, не пропустить ни одной монеты и спасти принцессу. А после ждать продолжения, благо у «Марио» ответвлений было более чем достаточно.

А ТАКЖЕ

Собака над тобой посмеется!

- «Герои Меча и Магии» - пожалуй, лучшая ролевая игра всех времен и народов.

- «Цивилизация». Первая стратегия, которая позволяла тебе почувствовать себя ну если не богом, то самым настоящим правителем.

- Quake (она же «Квака») и Doom - стрелялки на персональных компьютерах. Требовалось искать разноцветные ключи и стрелять в инопланетных монстров из разного оружия. Море удовольствия и потрясающая для того времени графика.

- «Утиная охота». Еще одна игра для «Денди». Для нее требовался специальный пистолет, подключающийся к приставке. Утки вылетали из камышей, и нужно было их подстрелить. Если промахивался - охотничья собака очень обидно смеялась.

- Bomberman. Человечек закладывал бомбы, разрушая блоки и уничтожая противников. Можно было от уровня к уровню набрать для своего героя огромное количество снарядов, усилить мощность бомбы, стать неуязвимым и проходить через стены.

- «Каратека». Чтобы жизнь медом не казалась, у персонажа была всего одна жизнь. Пропустил удары, пробежал мимо падающей решетки - и вот, пожалуйста, начинай все сначала.