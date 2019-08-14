2019-08-13T16:04:41+03:00
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Европротокол будем подписывать на экране смартфона

Новое мобильное приложение позволит оформлять страховые случаи без бумажек и гаишников
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Приложение подскажет, что и в какой последовательности делать.Приложение подскажет, что и в какой последовательности делать.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Этой осенью в России появится специальное мобильное приложение для регистрации аварий при оформлении европротокола, то есть без вызова гаишников. Разработку сервиса одобрило правительство РФ, его создают под руководством Центробанка и в привязке к порталу госуслуг.

Программа должна заработать в пилотном режиме с ноября 2019 года в четырех регионах страны. Сначала в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Когда же все блох выловят, работу приложения распространят и на другие регионы России (в 2020 - 2021 годах).

«Помощник ОСАГО»

Новое приложение, которое запустят с 1 ноября, делает при участии Минкомсвязи Банк России, именно он курирует работу системы обязательного автострахования.

- Пока это приложение называют «Помощник ОСАГО», хотя, вероятно, к ноябрю появится новое имя. При оформлении ДТП никаких бумаг заполнять не придется, - объясняет автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. - Но в любом случае сначала надо будет скачать это приложение (бесплатно, конечно) через портал gosuslugi.ru и привязать к своему личному кабинету. Для большинства наших сограждан никаких проблем тут быть не должно: аккаунты в системе есть более чем у 60 млн россиян.

При ДТП, которое можно оформить без гаишников (см. «Нашу справку»), его участники смогут все сделать минут за пятнадцать. Оформление идет в приложении на смартфоне одного из участников, программа пошагово подсказывает, что надо заполнить, что и как сфотографировать. Часть граф заполнится автоматически, ведь приложение привязано к личному кабинету в госуслугах, значит, данные человека оно уже знает. Когда процесс завершен, документ сначала отсылается на электронную почту второго участника; он подтверждает, что согласен, и это будет заменой подписи. Вся информация автоматически отправится в общую базу данных ОСАГО и в страховые компании автовладельцев.

Инспекторы ГИБДД будут рады

За первую половину года сотрудниками ГИБДД было оформлено почти два миллиона ДТП, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С каждым годом выездов экипажей ДПС на мелкие аварии становится все меньше. Теперь более одной трети попавших в незначительные аварии водителей оформляют происшествия самостоятельно. Потому что оформить такую аварию важно лишь для страховой компании, чтобы пострадавший получил компенсацию. И гаишники говорят, что имущественные вопросы автомобилистов - их личное дело, даже справки о ДТП выдавать давно перестали.

Госавтоинспекция ожидает, что в будущем почти все мелкие ДТП без пострадавших будут оформляться по европротоколу, то есть без вызова инспекторов, об этом говорил заместитель начальника Госавтоинспекции России Владимир Кузин на недавней встрече журналистов и блогеров с представителями ГИБДД и Российского союза страховщиков.

Главный сдерживающий фактор - люди боятся просчитаться. То есть не понимают, как самостоятельно оценить ущерб. Вот и звонят гаишникам. И тут выход только один: становиться грамотнее. Учить матчасть, изучать работу мобильных приложений, тренироваться фотографировать.

НАША СПРАВКА

Зафиксировать аварию самостоятельно

Это можно при следующих условиях:

- в ДТП попали только две машины,

- никто из людей не пострадал,

- ущерб пострадавшей стороны незначителен (разбита фара, помято крыло, поврежден бампер, не более).

Главное, чтобы документы у обоих водителей были в полном порядке и полисы ОСАГО не просрочены. Тогда водители вдвоем заполняют бумажный бланк извещения, рисуют в нем схему аварии, оба подписывают и разъезжаются. А пострадавшая сторона обращается в свою страховую за возмещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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