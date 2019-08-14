Когда брак на горе свистнет

Наш корреспондент Дарья Завгородняя вместе с психологом разобрала типичные отмазки кавалеров.

Мы, современные женщины, решительно против штампов. Кроме одного - штампа в паспорте о регистрации брака. Причем частенько и гражданин для брака имеется. Только расписываться не желает, мотает головой и ревет, как дикий кот манул. Ему так удобно.

Зато у нашей сестры от статуса «просто любимая девушка» сплошные неприятности. Где-то на десятом году совместной жизни, отправив старшего в школу, а младшего в детсад, так и тянет уже употребить оборот «мой муж». Ляпнешь где-нибудь в компании, и все сразу таращатся на твой безымянный палец. А палец-то пустой! Я не говорю уже про самооценку. Вот у Элизабет Тейлор семь официальных мужей было. А у меня всего один. А у некоторых и того меньше.

«КП» решила расспросить наших читателей-мужчин: почему вы маринуете своих любимых в гражданских браках? И попросила прокомментировать ответы психолога Анастасию Пономаренко.

Психолог Анастасия Пономаренко. Фото: Личный архив

История № 1

«Пока детей нет - зачем?»

Никита, 28 лет:

- Не представляю, как можно быть с одним человеком всю жизнь - просто так. Сегодня продолжительность жизни 70 - 80 лет, а не как у предков - меньше сорока. Ну и зачем мучиться 60 лет с одним человеком? Смотреть каждый день на женщину и думать: «А больше никого никогда не будет» - это кошмар какой-то. Другое дело - дети. Они определяют твое будущее на 18 лет вперед. Тут уже можно и штамп поставить.

С моей девушкой мы вместе три года. Планируем детей в ближайшее время. Как только получится - сразу поженимся. Девушка полностью разделяет мой подход. Мы оба, кстати, не хотим никакой свадьбы.

Комментарий психолога: - Если причина женитьбы - наличие детей, то мужчина рассматривает женщину не как человека, а как функцию. Мать его ребенка. Наши предки так жили веками. Жен искали «в огороде, а не в хороводе», чтобы и хозяйка, и мать хорошая. Если женщина разделяет подобные взгляды и тоже рассматривает мужчину как некую функцию, крепкая семья вполне возможна. Но когда начинаются разговоры про невозможность жить долго с одним человеком, перспективы брака очень туманны. Вас просто не выбрали. Даже как мать будущих детей. И не надо иллюзий.

История № 2

«Боюсь, принцесса превратится в тыкву»

Сергей, 51 год:

- Первое время после расставания со второй женой я менял барышень как футболки. Однако вскоре затосковал по очагу и остепенился. Новейшая моя возлюбленная - ей 28 лет - стала почти женой. Она ждет предложения руки уже пару лет. Она самая красивая из всех моих женщин, самая теплая. Но я стал суеверным. Две предыдущие супруги после свадьбы из прекрасных принцесс превратились в тыквы. И внешне, и внутренне. Теперь боюсь сглазить. Молодая дама тонизирует, повышает самооценку. Каждый вечер после работы - романтическое свидание. А женишься - получишь сварливую чужую бабу с лишним весом.

Комментарий психолога: - Здесь многое зависит и от причины развода, и от времени, которое прошло после него. Если рана еще свежа, то, к сожалению, женщине уготована роль психотерапевта, полового партнера и товарища в одном флаконе. Это не любимая женщина, а спасатель мужчины от одиночества. Эта миссия - путь в никуда, несмотря на все ее благородство. В данной ситуации мужчина должен захотеть сам разобраться в причинах неудач и что-то исправить. И помочь ему в этом должен психолог или психотерапевт, а не очередная спасательница.

Мы, современные женщины, решительно против штампов. Кроме одного - штампа в паспорте о регистрации брака.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

История № 3

«На семью денег нет!»

Евгений, 40 лет:

- Мужчина - добытчик, строитель, хозяин. Меня так приучили с детства. Хотя у нас в семье было наоборот: мама очень хорошо зарабатывала, а папа был инженером и регулярно выслушивал ее тирады о своей несостоятельности. С моей любимой Настей мы живем без регистрации. Оба работаем в компьютерной сфере, примерно одинаково получаем. Но мне совесть не позволяет сделать ей предложение, пока я не буду превосходить ее в зарплате хотя бы раза в полтора.

Комментарий психолога: - Если мужчина боится материальной ответственности, но при этом живет в гражданском браке, то женщине надо осознать: своего мужчину она усыновила. Тут явно прослеживается поведение подростка. Особенность подросткового возраста - попытка доказать, что ты уже взрослый и независимый. Правда, ответственность пока все равно несут родители. Одевают, кормят, дают деньги на карманные расходы. Если подросток и решит летом подработать, то все деньги потратит на себя любимого. Вот и в данной ситуации - вроде как зарабатывает. Но глобально за семью ответственности не несет. Такая игра во взрослую жизнь. И женщине лучше определиться, принимает она правила этой игры или нет.

ИТОГО

Им это удобно

- Мужчинам выгодно не оформлять отношения, - говорит психолог Анастасия Пономаренко. - Чтобы быть лидером в паре, нужно потрудиться. Ведь сегодня большинство женщин образованны и финансово самостоятельны.

Не вступая в официальный брак, мужчина бессознательно подает сигнал партнерше: я могу быть интересен другим женщинам. Я сексуально свободен, не требуй от меня верности. Женщина начинает утраивать усилия. Чтобы тот понял, что она самая лучшая. И сделал предложение. У мужчины отпадают всякие сомнения, кто главный в их отношениях. Какие могут быть варианты, когда от твоего слова зависит душевное состояние партнера? Конечно, это невероятно удобно. Твоя любимая считает тебя самым-самым, заботится о тебе, а ты можешь не нести ответственность. Жить в свое удовольствие.

Что любопытно: наличие детей не избавляет от инфантильности и желания продолжить поиски. Не женится - стройте будущее без него. Если мужчина не идет в загс, а бесконечно рассказывает про красивые духовные скрепы, которые ему мерещатся за горизонтом, не тешьте себя иллюзиями.