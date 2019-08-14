2019-08-14T12:27:52+03:00
Происшествия

Ревнивец жестоко изрезал парочку во время любовного свидания в подмосковном хостеле

Мужчина с ножом залез через окно в комнату к уединившимся любовникам
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Пострадавший Георгий (слева) и напавший на него СосланПострадавший Георгий (слева) и напавший на него Сослан
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Кровавая сцена ревности произошла 11 августа в гостинице "ТАСОС" на улице Чистяковой в Одинцово. Около 3 часов ночи Георгий и Залина сняли номер в хостеле, где уединились от посторонних глаз. Спустя несколько часов в открытое окно первого этажа, где располагался номер любовной парочки, влез неизвестный мужчина вооруженный ножом. Без лишних слов он набросился на Георгия и Залину, беспорядочно нанося удары по их телам, после чего скрылся.

"В 7 утра 11 августа в центральную районную больницу Одинцово были доставлены 37-летний Георгий Т. и 46-летняя Залина Н. со множественными колото-резанными ранами на телах. У мужчины диагностировали резаную рану боковой поверхности шеи и множественные раны задней поверхности грудной клетки, у женщины - множественные колото-резанные раны передней брюшной стенки левой и правой стороны, раны подмышечной области, а так же проникающее ранение в область печени. Пострадавших экстренно отправили на операционный стол, после чего госпитализировали в хирургическое отделение." - рассказал КП источник в здравоохранении области

В ходе разбирательства, правоохранитель изъяли камеры видеонаблюдения, по которым пострадавшая Залина смогла опознать в нападавшем своего знакомого уроженца Владикавказа 30-летнего Сослана Б., ныне проживающего на Рублевском шоссе. Преступник был задержан и в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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