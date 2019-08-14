Кто зарабатывает миллионы на московских пробках

Город стоит. Больше или меньше, чем, к примеру, пять лет назад - вопрос спорный. Но пробки на дорогах столицы есть. По данным международной компании INRIX, по количеству часов проводимых в заторах Москва среди мировых столиц занимает второе место, уступая лишь Лос-Анджелесу. 26 процентов времени москвичи тратят не на движение, а на стояние в заторах. Это 91 час ежегодно.

Время в пробках каждый коротает как может. Пока автоледи в утренние часы пик делают макияж и крутят бигуди, мужчины в машинах по соседству, наблюдая за процессом преображения, листают новости на экранах телефонов и крутят пальцем у виска. Но их, таких разных, объединяет одно - лютая ненависть к пробкам. А еще тем, кто на них зарабатывает. Речь о тех самых попрошайках и продавцах, которые навязчиво заглядывают в окна машин и гуляют с товаром наперевес прямо по магистралям.

Нелегальная торговля на парализованных пробками дорогах особенно процветает летом. К традиционным товарам прибавляются сезонные: мороженное, кукуруза, ягоды, цветы и воздушные шары. И все это не просто с доставкой в авто, зачастую прямо под колеса.

К традиционным товарам летом прибавляются сезонныеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Еду себе по Варшавке, ну как еду, стою. И тут эту дамочка бальзаковского возраста просто ложится мне на капот. Я с перепуга чуть газ с тормозом не перепутал. Сморю, она уже обошла машину и тянет руку к моему лицу через открытое окно. Мол помогите, чем можете, - такими историями завалены московские автофорумы.

Места, где чаще всего в пробках просят милостыню, или назойливо предлагают что-нибудь купить хорошо известны. Это МКАД, ТТК, Садовое кольцо, шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект, Проспект Мира, Каширское шоссе. Кажется, список, который ведут неравнодушные к проблеме автомобилисты, можно продолжать бесконечно. Равно как и перечень претензий к пробочным торговцам и попрошайкам: создают аварийные ситуации, тормозят и без того медленный поток автомобилей, а товары продают втридорога.

СЛЕПАЯ ТОЛЬКО ПОНАРОШКУ

Так кто же эти люди, которые так досаждают автомобилистам? Найти их оказалось просто. На условном маршруте, который я проложила от редакции (район метро Динамо) к пересечению МКАД и Ленинского проспекта, в первой же пробке на ТТК можно было подкрепиться мороженным.

- Эскимо на палочкА, всего 100 рублеВ, - на ломанной русском рекламирует товар молодой мужчина кавказской наружности, на груди которого болтается увесистая сумка-холодильник.

Места, где чаще всего в пробках просят милостыню, или назойливо предлагают что-нибудь купить хорошо известны. Это МКАД, ТТК, Садовое кольцоФото: Анастасия ВАРДАНЯН

То ли дождливое лето подвело, то ли народ не хотел портить аппетит перед обедом (на часах было около полудня), но автомобилисты лишь отнекивались. Мороженщик не сдавался. В неспешном темпе он выхаживал по четырехполосной дороге и с надеждой заглядывал в каждую машину. Дошла очередь и до моей.

- Сочный, вкусный морожена, бери, красавица, - обратился он ко мне.

- А разрешение на торговлю у Вас есть? - заранее зная ответ, интересуюсь я.

Не успела я договорить, как джигит вместе с мороженным пропал. Но рассмотреть обертку от сладкого лакомства я все-таки успела. В ближайшем магазине купила себе точно такое же, но всего за 50 рублей. Выходит, у него навар 100 процентов от розничной цены, а если закупался на складе и оптом, то еще больше.

Размышляя о серых схемах и прибыли торговцев, я оказалась на Ленинском проспекте, который застыл в традиционной обеденной пробке. О том что тут каждый день бурлит торговля читала на форумах. И правда, на перекрестке с улицей Колмогорова понеслось!

- Собираю на операцию. Совсем слепая, - засунув голову мне в окно (при полной слепоте чудо, да и только) начала давить на жалось полноватая женщина средних лет в черном платке на голове.

- Давайте я Вас с больницу отвезу. Как же вы слепая по дороге ходите? Вас же задавят, - предложила я.

- Не надо в больницу. Помогите деньгами!

В этот момент поток машин медленно тронулся с места. Слепая или нет, женщина так и не дождавшись денег, сама отошла в сторону. Но долго скучать в пробке мне не пришлось.

- Раскраски детям,лучше сказки! - бодро проскандировал брюнет крепкого телосложения.

"Да на нем пахать можно": подумала я и решила все-таки поинтересоваться ценой.

- От 300 до 500 рублей. Все зависит от размера.

- И что берут?

- Как горячие пирожки уходят. Детишки в пробках скучают и у родителей выпрашивают. В хлебные дни по 100 штук продаю, - разоткровенничался продавец.

Я взяла в руки самую недорогую раскраску из его ассортимента. В газетном ларьке точно такая же стоит 100 рублей. Выходит, в день на капризах маленьких москвичей продавец наваривает 20 тысяч рублей. В месяц с учетом работы без выходных выходит 600 тысяч рублей (!).

Спустя пару километров в этой же пробке можно было купить цветы и светящиеся воздушные шары. Не дорога, а барахолка как-то. На МКАДе примерно тот же набор товаров и даже цены один в один. Выходит, целая пробочная мафия. Все это, конечно, вне закона (смотри: куда жаловаться).

Пытались заработать на московских пробках и легальные предприниматели. Продавать кофе и еду с доставкой в машину впервые попробовали еще десять лет назад. За это время каких только проектов в столице не было. Но не прижилось.

- Представления об объеме сегмента доставки еды в пробки преувеличены. Это подтверждает и тот факт, что о проектах, появлявшихся на этом поле ранее, сегодня ничего не слышно. Действительно, жители больших городов сталкиваются с проблемой дефицита времени, но решить её можно и другими способами помимо приема пищи в автомобиле. Во-первых, скорость доставки из ресторанов постоянно увеличивается. Мы понимаем, что пользователи заказывают еду в тот момент, когда испытывают голод, и стремимся максимально быстро привезти им заказ. Доставку домой или в офис уже можно рассматривать как эффективный инструмент экономии времени. Причем никто не мешает оформить заказ из общественного транспорта, машины или такси. В этом случае еду вовсе не придется ждать, а её прием будет куда комфортнее, чем на коленках в автомобиле,- отметил Алексей Белоусов, пресс-секретарь сервиса Delivery Club.

ВАЖНО!

Куда жаловаться на незаконную торговлю?

Если торгуют на городских улицах и магистралях, звоните в префектуру округа или в полицию по телефону 112.

Если торгуют у станций метро, в переходах, или на остановках общественного транспорта, звоните в ГКУ "Организация перевозок" (495) 787 43 30.

ЗНАЙ

За незаконную предпринимательскую деятельность в Административном кодексе предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей. При повторных нарушениях дело может дойти до уголовного наказания.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"Поймать невозможно, нужно просто перестать платить"

- Все дороги Москвы еще в 90-е годы поделили национальные кланы, которые зарабатывают на пробках. К примеру, на этом сером рынке МКАД условно считается территорией узбеков. На ТТК "вкалывают" азербайджанцы. Но не зависимо от национальности есть правило, которое все соблюдают. По одному они не работают, чаще всего на дорогу выходят по 3-4 человека. Это на случай, если кто из недовольных автомобилистов устоит скандал. А вот людей в форме они не боятся: штрафы-то мизерные. Расходы на их оплату они окупают за 20-30 минут торговли. При этом в отлитии от честных предпринимателей, они не платят налогов и не несут никаких затрат будь-то аренда офисов, или коммунальные платежи. Выходит, сплошная прибыль, - прокомментировал активист движения "Безопасная Москва" Роман Горелов. - Но выход есть. Причем победить эту заразу могут сами автомобилисты. Все что нужно, просто перестать приносить им прибыль.