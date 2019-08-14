Михаил Прохоров может продать «Бруклин» китайскому бизнесмену за рекордную сумму

В США обсуждают грандиозную сделку с участием владельца клуба НБА Михаила Прохорова. Россиянин, по информации The New York Post, практически договорился с китайским бизнесменом Джозефом Цаем.

Цай - соучредитель известной компании Alibaba. В данный момент владельцу принадлежат 49 процентов акций, они были приобретены ещё в 2018 году. Теперь Цай хочет полностью выкупить оставшиеся активы баскетбольного клуба. Китайский бизнесмен уже заплатил миллиард за прошлый пакет акций. Суммарно сумма сделки должна составить примерно 2,35 миллиарда долларов.

Михаил Прохоров приобрёл 80 процентов баскетбольного клуба в 2010 году за 223 млн. Это была одна из самых дешёвых сделок в НБА за двадцать лет и самая недорогая покупка баскетбольного клуба в XXI-м веке.

Если сделка состоится, а суммы, заявленные прессой, окажутся верны, то Прохоров и Цай установят мировой рекорд для баскетбола. Ещё никогда команду даже в НБА не продавали дороже 2,2 млрд долларов.