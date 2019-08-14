2019-08-14T14:01:44+03:00
Спорт

Михаил Прохоров может продать «Бруклин» китайскому бизнесмену за рекордную сумму

Ещё никогда команду НБА не продавали дороже 2,2 млрд долларов
Георгий ШАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Михаил Прохоров приобрёл 80 процентов баскетбольного клуба в 2010 годуМихаил Прохоров приобрёл 80 процентов баскетбольного клуба в 2010 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В США обсуждают грандиозную сделку с участием владельца клуба НБА Михаила Прохорова. Россиянин, по информации The New York Post, практически договорился с китайским бизнесменом Джозефом Цаем.

Цай - соучредитель известной компании Alibaba. В данный момент владельцу принадлежат 49 процентов акций, они были приобретены ещё в 2018 году. Теперь Цай хочет полностью выкупить оставшиеся активы баскетбольного клуба. Китайский бизнесмен уже заплатил миллиард за прошлый пакет акций. Суммарно сумма сделки должна составить примерно 2,35 миллиарда долларов.

Михаил Прохоров приобрёл 80 процентов баскетбольного клуба в 2010 году за 223 млн. Это была одна из самых дешёвых сделок в НБА за двадцать лет и самая недорогая покупка баскетбольного клуба в XXI-м веке.

Если сделка состоится, а суммы, заявленные прессой, окажутся верны, то Прохоров и Цай установят мировой рекорд для баскетбола. Ещё никогда команду даже в НБА не продавали дороже 2,2 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Порту - Краснодар 13 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футбол, матч Порту - Краснодар 13 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Новости 24
МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга»
В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется "Игла"
Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема
Мертвые согреют живых: шведский крематорий будет отапливать школу
В Кремле идею четырехдневной рабочей недели пока не обсуждали
Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа
Треть российской молодежи не считают себя верующими
Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»
Наводнение в Индии унесло жизни 225 человек
На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров
Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе
Названы продукты, способные защитить курильщиков от рака
Россия, Азербайджан и Иран соединят свои энергосети
Посол США: отношения Москвы и Вашингтона многие назовут «ухабистыми», но появляются «новые пути»
Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом