"Я устал жить в темноте". В Нижнем Новгороде мужчина покончил с собой из-за врожденной слепоты

38-летний Сергей из деревни Никитино Нижегородской области был инвалидом детства по зрению. Для ухода за ним был назначен социальный работник. Но мужчина и сам неплохо справлялся, мог себя полностью обслуживать и даже стал весьма успешным рыбаком. Его трофеям завидовали многие любители рыбалки. Сергей любил животных, был добродушным человеком и душой компании. Но всю жизнь мужчина сильно переживал из-за своего недуга и одиночества.

— В последнее время особенно часто находился в подавленном состоянии. Родственники сообщили, что он неоднократно упоминал о своём желании уйти из жизни в связи с тем, что ничего не видел, — сообщили КP.RU знакомые.

9 августа в родительский дом в деревне Никитино, где жил Сергей, приехал его брат Александр с женой. Каждые выходные они по традиции проводили там. Ничего не предвещало беды. В 18.00 Сергей собрался в гости к другу Андрею, который живёт по соседству. Мужчины собирались топить баню, не обошлось и без спиртного. Сергей вернулся ближе к 1 часу ночи, поужинал, пожаловался родственникам на головную боль и решил выйти на свежий воздух. Было уже поздно и Александр с супругой уснули до возвращения Сергея. Никто не мог подумать, что они видят его живым в последний раз. Проснувшись утром, родственники не обнаружили Сергея дома. Беспокоясь за брата, Александр пошёл его искать. Бездыханное тело Сергея он увидел в бане, спасать брата было уже поздно.