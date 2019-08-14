2019-08-14T14:03:40+03:00
Политика

Почти половина россиян готова проголосовать за «Единую Россию» на выборах в Госдуму

«Левада-центр» выяснял избирательные предпочтения россиян, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье
Александр ТИХОНОВ
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В новом составе Государственной думы останутся «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. В этом уверены социологи, которые провели очередной опрос. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то по-прежнему большинство избирателей – 44% -отдали бы свой голос «Единой России». КПРФ получило 17%, а ЛДПР – 16%.

Вотум недоверия

Справедливоросы, по прогнозу «Левады», фактически остаются за бортом нижней палаты парламента (4%) в отличие от текущего положения дел. Также избиратели не хотят видеть в Госдуме «Коммунистов России», хотя они могут показать для себя неплохой результат - примерно те же, что у «СР» 4% поддержки. Не смогут занять думские кресла «Яблоко» (2%), «Зеленые», «ПАРНАС» и «Родина». Последние три партии рассчитывают лишь на один процент.

Мнение эксперта

Руководитель агентства Bakster group, политолог Дмитрий Гусев уверен, что исследование «Левада-центра» показало будущую конфигурацию Государственной Думы.

«Если смотреть эти данные в разрезе будущих выборов в Госдуму, то 44% «Единой России» при распределении мандатов - это уже половина. Сюда же плюсом идут одномандатники, которыми партия всегда была сильна. Конфигурация будущей Госдумы выглядит на сегодняшний день именно таким образом – «Единая Россия» получает большинство. За второе место будут бороться коммунисты и ЛДПР. Я уверен, что может пройти еще одна какая-нибудь партия. Может быть это будут СР или кто-то еще», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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