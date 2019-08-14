2019-08-14T15:34:33+03:00
Общество

Белорусский дворик и "притяжение" с эко-парковкой: Фестиваль "Сады и люди" открывается на ВДНХ

Что покажут на фестивале ландшафтного дизайна
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На ВДНХ открывается VI фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди"На ВДНХ открывается VI фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Добавить красок этим летом можно с помощью обилия зелени и цветов. Концентрация красоты на квадратный метр зашкаливает на ВДНХ. Там открывается VI фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди". Он пройдет с 15 по 25 августа.

Фестиваль не только для профессиональных ландшафтных дизайнеров, питомниководов и других профессионалов зеленого рынка. Фестиваль для всех. Можете посмотреть, вдохновиться и украсить свой дачный участок или просторную лоджию. Запросто. Ведь на месте все десять дней можно будет пообщаться с профессионалами, узнать как называются "вот те синие цветочки", "что подсыпать в грунт" и выбрать новинки посадочного материала для своего сада.

Концентрация красоты на квадратный метр зашкаливает на ВДНХ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Концентрация красоты на квадратный метр зашкаливает на ВДНХФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На фестивале свои сады продемонстрируют 27 дизайнеров. Все они участники конкурса "Пятый элемент". Оценивать работу мастеров будет жюри, которое возглавит член общества садовых дизайнеров Великобритании и Федерации ландшафтных дизайнеров Франции Джеймс Бассон.

Пока же сады оценили только журналисты. Сад "Притяжение" начинается с эко-парковки.

- Сад инопланетный, его захватил сгусток растений, яркости добавляет красная нереальная зона отдыха, - рассказывает автор Мария Рогулева.

Соседний "Сад дождя" показывает современные технологии, к слову, такие же уже применили в "Аптекарском огороде" на проспекте Мира.

Фестиваль не только для профессиональных ландшафтных дизайнеров. Фестиваль для всех Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль не только для профессиональных ландшафтных дизайнеров. Фестиваль для всехФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Обычно есть переживания, что пройдет дождь и все в саду будет грязное. Но у нас уникальные швы между плиткой, дренаж и ливневка - это уже в прошлом, - рассказывает Олеся Буцерова, автор "Сада дождя".

Особое внимание привлек белорусский сад-двор с деревянной лавочкой, развешенным бельем на веревке, а где-то в центре современные эко-кресла. Такая вот трансформация.

Фестиваль "Сады и люди" ждет вас Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль "Сады и люди" ждет васФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Что такое "пятый элемент"? Неизвестно. Мы решили, что это планета Земля, - рассказывают авторы Лариса и Тамара Гагкоевы о концепции сада "Симфония стихий". - Вода - это морское дно, ветер - степь, огонь - пустынные участки, земля - обилие зелени. Именно на земле у нас такие растения, как агастахе, девичий виноград.

Не остался без внимания сад "Капсула" с растениями-пионерами, а именно с березами и злаками.

- В нашем современном мире человек практически потерял связь с природой. Наш сад - это особое место. Это храм. Природа поглотила его почти без остатка, но сердце храма живо. У нас в центре красное кресло, а вокруг цикорий, канадский солидаго, - рассказывает автор Виктория Звонилина.

Фестиваль ландшафтного дизайна пройдет с 15 по 25 августа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль ландшафтного дизайна пройдет с 15 по 25 августаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мастер-классы и тренинги:

- на новой площадке "Коттеджный сад" специалисты проведут тренинги и мастер-классы по вертикальному и контейнерному озеленению, расскажут о том, что такое "зеленые комнаты", а также о современных садовых инструментах и садовой моде;

- программа "ДетСад" рассчитана на детей от 6 до 14 лет. Юные посетители фестиваля смогут посадить растения на детском огороде, высадить и декорировать свой сад, совершить ботаническую прогулку и даже принять участие в садовом квесте;

- площадка "Огород в городе" расскажет о современных технологиях выращивания овощей и пряных трав в условиях балкона или городского палисадника;

- в "Зеленом лектории" выступят лучшие специалисты в различных областях знаний, связанных с садоводством и ландшафтной архитектурой.

Где: проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро "ВДНХ".

Когда: с 15 по 25 августа 2019 года.

Стоимость: взрослые - 500 рублей, детям до 12 лет - 250 рублей.

КСТАТИ

Самые яркие и необычные фестивали, которые проходят в 2019 году, - в подборке проекта "Отдых в России"

ИСТОЧНИК KP.RU

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