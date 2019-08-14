CNN назвал Новгородский кремль одним из красивейших замков мира

По мнению автора, замки восхищают и очаровывают людей по всему свету не только своей удивительной архитектурой и историей. Их стены хранят память о драматических событиях. Замки романтичны и таинственны, они вызывают в нашем воображении видения рыцарей в сияющих доспехах и могущественных королев.

Журналист цитирует исследователя британских замков, который утверждает, что они гораздо интереснее крепостей и дворцов, так как несут в себе обе функции – обороны и жилья. Это и укрепление, и величественный дом одновременно.

Затем CNN знакомит читателей с 21 сооружением в разных уголках мира – в Японии, Греции, Германии, Испании, Португалии, Индии и других странах. Это, например, знаменитый Эдинбургский замок, романтический Нойшванштайн в Баварии, Кальмарский замок в Швеции, Шамборский замок во Франции, Пражский Град и другие.

Среди этих сооружений есть и новгородский детинец – единственный участник этой подборки из России. По словам автора статьи, более известный Московский Кремль не может сравниться с Новгородским, когда речь заходит об атмосфере Средневековья.

Журналист рассказывает читателям о могущественной Новгородской республике, центром которой был Новгород со своим кремлем с его мощными стенами и укрепленными башнями. Сегодня же среди его достопримечательностей – Софийский собор с серебряными куполами, Новгородский музей и памятник «Тысячелетие России».

«Безусловно, приятно, что авторитетное международное издание включило Новгородский Кремль в число красивейших замков мира. В списке CNN среди 21 шедевра мирового зодчества это единственный объект из России. Новгородский кремль не просто памятник, он - душа города, живой организм с уникальной энергией и силой. Благодаря этому его любят новгородцы и сюда приезжают гости из разных уголков мира. Насыщенная активная жизнь Кремля дает большие возможности для разных видов туризма – экскурсионного, событийного, паломнического, музыкального, спортивного. Надеюсь, что такая высокая оценка одного из самых популярных мировых изданий позволит привлечь в наш город еще большее число гостей, желающих прикоснуться к настоящей живой истории», - прокомментировала заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.