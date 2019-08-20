Пхукет, Тайланд

Пхукет - это уникальный культурный плавильный котел, где восхитительным образом сочетаются кухни разных народов и казалось бы несовместимые архитектурные и культурные традиции.

Central Phuket

Введение

Пхукет предлагает не только природные и исторические красоты, но и ультрасовременный торговый центр класса люкс Central Phuket. Central Phuket - это фактически два ультрасовременных торговых центра, соединенных гигантскими дорожками, которые сами по себе являются архитектурным чудом. Central Phuket - крупнейший многофункциональный комплекс на острове. Здесь имеется отель с просторными номерами и конференц-залами, где проводятся международные конференции и выставки, а также тематический парк и аквариум.

Интерьеры в тайском стиле

Весь комплекс Central Phuket выдержан в стиле тайских традиций культуры, архитектуры и искусства в сочетании с ультрасовременными силуэтами. Это холст, на котором каждый напишет свою пхукетскую историю.

Лучший выбор для шоппинга

На самом деле все мы знаем, что шоппинг-рай - это ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BVLGARI, CHLOÉ, GUCCI, HERMÈS, HUBLOT, IWC SCHAFFHAUSEN, LONGINES, LOUIS VUITTON, OMEGA, SAINT LAURENT, SALVATORE FERRAGAMO, TUDOR, ULYSSE NARDIN, VERSACE и прочие. В этом мега-центре представлено более 100 брендов, среди которых вы обязательно найдете свои любимые и возможно откроете для себя новые.

Еда

Тайская уличная еда известна во всем мире, но поклонникам более утонченных гастрономических вкусов Центральный Пхукет откроет настоящую сокровищницу. Здесь вы найдете все лучшие блюда тайской и международной кухни. Это настоящий шведский стол сотен вариаций вкуса, от знакомых и любимых до самых оригинальных.

Tales of Thailand

Tales of Thailand – уникальный концепт, отражающий всё разнообразие тайской культуры. Его настоящая жемчужина – это Плавучий рынок, где можно получить аутентичные впечатления от прогулки по тайскому рынку, но в помещении с кондиционером. Как и на традиционном рынке, здесь продают множество ремесленных, ароматических и резьбовых изделий – лучшее место для покупки сувенира!

Аттракционы Tribhum & Aquaria

Но и на этом чудеса не кончаются. Откройте для себя огромный аквариум с уникальными видами рыб и морских животных. «Tribhum - Мистика трех миров» - это первый в мире тематический парк фэнтезийных приключений с трехмерной прогулкой, объединяющей самые разные верования и легенды. Следуйте за историей по «Мистике трех миров» «за горизонтом фантазии».

“Aquaria” – Мифы и легенды океана

Аквариум продолжает мистическое путешествие в морские глубины. Он демонстрирует все богатство подводного мира Тихого океана и тайны речного дна.

Дополнительные услуги и местоположение

Central Phuket предлагает услуги и удобства мирового класса. Здесь можно получить всей семьей доступ к быстрому и бесплатному Wi-Fi, расслабиться в массажном кресле, узнать новости, посмотреть международное телевидение, зарядить батареи, вздремнуть, принять душ, оставить свой багаж.

Central Phuket находится в центре города на улице Wichitsongkram Road. Сюда легко добраться общественным транспортом, на аэроэкспрессе, первой линии Phothong, и на автобусе Patong от центрального рынка.

Земной рай ждет вас!

Открыт ежедневно с 10.30 до 22.00

Официальная страница в интернете www.centralphuket.com / facebook @centralphuket

Адрес: 199 Moo 4, Vichit, Muang Phuket, Phuket 83000

Тел. (+66) 76 603 3333

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