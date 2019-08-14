2019-08-14T16:24:34+03:00
В мире

Грузия в 10 раз занизила ущерб от потери туристов из России

Нино Бурджанадзе не согласна с цифрой $60 миллионов, в которую оценены потери Тбилиси от закрытия авиасообщения с Москвой
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Нино Бурджанадзе.Нино Бурджанадзе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более месяца прошло с 8-го июля, когда российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию. И из Тбилиси раздались первые оценки понесенного грузинской стороной ущерба. Премьер Грузии сообщил, что, по данным за июль туристический сектор его страны потерял (недополучил) около $60 миллионов (около 4 млрд. руб.).

Но вот экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе не согласна с этой оценкой.

- 60 миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в 10 раз больше, примерно в 700 миллионов, - заявила она, напомнив об «историческом падении курса лари» (национальной валюты Грузии, - ред), случившемся сразу после прекращения авиасообщения с Москвой, который «дошел практически до отметки 1/3 к доллару».

Можно сказать, что правы и неправы в этой оценке одновременно обе стороны. Те, кто говорит о 60 миллионах, имеют в виду только один, и то неполный месяц – июль. И только одну сферу местной экономики – туризм. В 700 миллионов Бурджанадзе явно оценивает потери на протяжении годового периода. И всей Грузии, а не только местной туриндустрии. И тогда эти цифры начинают примерно соответствовать реальности. И даже являются так же преуменьшенными. Поскольку туризм – это такая сфера, где приехавший в Грузию из России турист не просто оставляет в стране в среднем тысячу долларов, а эти доллары многократно крутятся в обороте, обеспечивая и занятость смежных профессий и сфер: от виноделов, отельеров и рестораторов до, грубо говоря, продаж топлива на АЗС, которое покупают таксисты, обслуживающие туристов. Так что один доллар туриста – идет, как минимум, на трех-четырех человек, обеспечивая им доход.

Так что, оценивая ущерб от того, что россияне перестали тратит свои деньги в Грузии, надо учитывать еще и этот «эффект домино».

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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