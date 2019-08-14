Модная революция в кино: какие фильмы переодели женщин в брюки и заставили нас не стыдиться футболок

Вырядиться как герой киноленты сейчас можно за один поход в торговый центр. Но раньше, когда о такой свободе выбора только мечтали, процесс преображения проходил со скрипом, а новые предметы гардероба зачастую появлялись лишь благодаря фильмам. Схема проста: в новой ленте художник по костюмам придумывал образ, идеями кино вдохновлялись мировые дизайнеры и с новыми коллекциями все это благополучно шло в массы. Какие ленты устроили революцию в моде, на лекции в Московской школе кино рассказала историк костюма в кинематографе Анна Баштовая.

Пиджак с широкими плечами

(«Летти Линтон», США, 1932 год)

Кадр из фильма «Летти Линтон».

- Немногие знают, что в первых кинолентах примерно до середины XX века художники по костюмам одевали только женщин-актрис. Мужчины, бедненькие, зачастую снимались в своей же одежде, кто в чем из дома придет. Голливудский художник Адриан за свою карьеру нарядил героинь 262 (!) фильмов компании «Metro-Goldwyn-Mayer». В одной из них, «Летти Линтон» исполнительница главной роли Джоан Кроуфорд имела нестандартную фигуру: ее плечи были шире бедер. Что сделал бы любой другой художник по костюмам? Правильно, постарался бы зрительно сузить плечи и увеличить бедра. Но Адриан был не такой как все — он придумал наряд с широким верхом, создав таким образом V-силуэт, ставший культовым в 30-40 годах. Женщины используют его до сих пор, надевая жакеты и пиджаки с огромными плечами.

Тренч и шляпа

(«Касабланка», США, 1942 год)

Кадр из фильма «Касабланка».

- Плащ, который изначально носили военные и сотрудники спецслужб, приобрел суперпопулярность именно после выхода «Касабланки». А персонаж Хамфри Богарта в элегантном тренче и шляпе на долгие годы стал эталонным героем, которого потом копировали из фильма в фильм. Наш Смоктуновский в «Берегись автомобиля», например, предстает в этом же образе. Да и Харрисон Форд в «Индиане Джонс» - тоже отсыл к «Касабланке», только плащ превратился в рубашку-милитари. На эту тему есть забавная история. Форд, который много лет бегал в кадре в одном и том же образе, пришел на пробы в фильм о будущем, и здесь ему снова предложили облачиться в тренч и шляпу. Актер был в шоке: «Вы что, с ума сошли? Я надеялся хоть здесь наконец переодеться!».

Футболка

(«Дикарь», США, 1953 год)

Кадр из фильма "Дикарь".

- Одна из главных ролей Марлона Брандо. В пятидесятые, после войны, наконец появляется кино для молодежи. Герой Брандо гоняет на мотоцикле и в кадре появляется в своей одежде. Кожаная куртка, кепка, очки — именно с этой ленты зародился классический образ плохого парня, а Марлон Брандо стал настоящей иконой среди байкеров. Повлиял он и на повседневную моду. Актер впервые появился в кадре в футболке без рубашки сверху, что для зрителя тех лет стало шоковой терапией. Футболки тогда были нижним бельём, и ходить в них мужчине — все равно что девушке появиться в бюстгальтере. Помните фильм «Назад в будущее», где герой из 80-х переносится в 50-е? Там героиня, глядя на его футболку с надписью Кельвин Кляйн, спрашивает: «Тебя зовут Кельвин?», и отмечает, что никогда не видела бардового белья с инициалами. Именно так и отреагировали бы в то время.

Пеньюар с перьями

(«В прошлом году в Мариенбаде», Франция, 1961 год)

Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде».

- Образы из этой ленты растащила по кусочкам вся модная индустрия. Фильм действительно получился стильным благодаря тесному сотрудничеству оператора и художника по костюмам. Они грамотно играли со светом и тенью, например, ярко подсвечивая в темноте лицо героини и ее серьги (с тех пор этот трюк стал излюбленным в рекламе ювелирных изделий), впервые стали снимать актеров в белых одеждах на белом фоне. Секрет в том, что художником по костюмам выступила сама Коко Шанель. Главную героиню, которая весь фильм разрывается между мужем и любовником, картинно страдая, великая Коко одела в халат, обрамленный крупными перьями. Мол, она как птица в клетке. Так что все последующие роскошные пеньюары — привет этому фильму.

Тюрбан и обноски

(«Серые сады», США, 1975 год)

Кадр из фильма «Серые сады».

- Это документальный фильм, и героини в нем абсолютны реальны. Мать и дочь — Большая Эди и Маленькая Эди, некогда состоятельная и уважаемая семья, оставшись без средств к существованию, много лет живет в заброшенном особняке. Маленькая Эди (которой в кадре уже около 50), раньше была моделью, грезила карьерой актрисы, отшила не одного голливудского миллионера. Но все пришлось бросить ради матери. И вот, когда в ветхом доме, заваленным хламом, в котором обитают кошки и скунсы, появляется съемочная группа, дочь встречает их в каком-то невероятном одеянии. Она без конца придумывает наряды из каких-то платков, надевает на себя несочетаемые обноски, а главное — из-за того, что рано полысела, заматывает на голове кофты, как тюрбан, подкалывая эту конструкцию крупной брошью. Стоит ли говорить, что премьера этого фильма произвела фурор в мире моды. С тех пор надеваешь тюрбан, многослойный наряд или разномастные предметы гардероба — и вот ты уже икона стиля.

Женские брюки со стрелками

(«Энни Холл», США, 1977 год)

- Классный фильм, удостоенный «Оскара» и максимально изменивший женский гардероб. Художник по костюмам Рут Морли придумала героиню, которая в кадре стала копией Вуди Аллена. В фильме он говорит своей партнерше: «Мне нравится, как ты одеваешься». И в этом ирония, потому что выглядят они одинаково: сорочки, жилеты, галстуки, классические брюки со стрелками. Сейчас это кажется нормальным, но в 70-е никто так не одевался, это считалось аморальным. Чтобы нарядить актрису в классические мужские брюки (а не клеши, например) и рубашки, Морли приходилось искать их по комиссионкам. Но работающим женщинам Манхеттена, а вслед за ними и всему миру, такой удобный стиль пришелся по душе. Именно после этого фильма для дам наконец стали шить брюки со стрелками и костюмы а-ля мужские.

Кожаный плащ в пол

(«Матрица», США, 1999 год)

Кадр из фильма «Матрица».

- Образы из этого фильма сегодня часто можно встретить на улицах и в модных журналах. Дело в том, что мода циклична — все возвращается через 20-30 лет. В конце девяностых «матричные» наряды, главный из которых — длинный кожаный плащ и темные очки — захлестнули мир, а в 2019-м они вернулись вновь. Интересно, что художница по костюмам Ким Баретт после выхода ленты возмущалась: «Достали с этим кожаным плащом, да где они там его увидели?». На самом деле плащ Нео был сделан из тонкий шерсти, чтобы красиво развевался на ветру.

КСТАТИ

Зонтики из фильма с Али Экспресс

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию».

- В фильме фантастическом американском фильме «Бегущий по лезвию» (1982 год) действие происходит в будущем — 2019 году. В кадре люди по улицам ходят с зонтами, у которых светятся ручки. Много лет об этом никто не вспоминал, а в прошлом году дизайнер Раф Симонс, когда делал коллекцию для Кельвина Кляйна, догадался выпустить коллекцию именно с такими зонтами. И уже на следующий день их китайские копии появились на Али Экспресс, и сегодня их может купить любой желающий. Так что в чем-то пророчество фильма все-таки сбылось.