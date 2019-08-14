Как 3 "В" помог детям с опухолями мозга

- Родители всегда меня учили, что надо быть доброй. Есть такая поговорка: «Как аукнется, так и откликнется». Я в нее верю и считаю, что нужно обязательно помогать всем, кому нужна наша поддержка. Эти мудрые слова произносит ученица ученица 3«В» класса школы №645 Санкт-Петербурга. Несмотря на юный возраст, Катя успела понять - как важно совершать добрые дела и помогать другим. Многим взрослым бы у нее поучиться!

Например, увидев бездомное животное, девочка никогда не пройдет мимо. Когда они с мамой выбирали котенка в приюте, Катя захотела взять не самого роскошного и пушистого, а, наоборот, слабенького и больного: «Кроме нас его вряд ли кто-то приютит».

Своим примером она вдохновила целый класс. Катя услышала по телевизору про акцию «Уроки добра». К ней присоединяются школьники и их родители со всей страны. Вместо того, чтобы заваливать столы учителей десятками букетов, которые на завтра завянут, ребята покупают один букет от класса - а остальные деньги передают на благотворительность.

Катя (слева) с лучшей подругой Фото: Благотворительный Фонд Константина Хабенского

- Мы все — учитель и родители — про эту замечательную акцию даже и не знали. Классному руководителю очень понравилась идея стать участниками «Уроков добра». Из родителей тоже многие согласились: кто-то просто поддержал идею, а кто-то — помог в организации, — рассказывает порталу "Открытые НКО" мама девочки Виктория.

Собранные средства 3 "В" перевел в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Он уже 11 лет помогает детям с опухолями головного мозга. Класс Кати и другие школьники со всей страны в прошлом году собрали средства на лечение 18 детей. От лишних букетов на 1 сентября отказались ученики 157 школ.

Катя с классным руководителем Фото: Благотворительный Фонд Константина Хабенского

Сотрудники фонда почтой прислали 3 "В" благодарность за участие в акции. Сейчас он хранится у классного руководителя, как напоминание о том важном деле, с которого начали год ее ученики. Такой подарок будет напоминать о себе гораздо дольше букета!

- Елена Анатольевна (классный руководитель) перед всем классом похвалила меня за то, что я предложила поддержать акцию. А моя лучшая подруга, которая учится со мной в одном классе, тоже сказала, что я молодец. Мне хочется верить, что мои одноклассники поняли, как важно участвовать в благотворительности, — говорит Катя.

ВАЖНО

Последовать примеру Кати и ее одноклассников можно в этом учебном году. Принять участие в "Уроках добра" и помочь Фонду Константина Хабенского очень просто: надо договориться с учителем и родителями о том, что все дети приносят по одному цветку или покупают только один букет от класса.

Затем необходимо перечислить в Фонд сэкономленные средства: узнать, как это сделать, можно по ссылке gifts.bfkh.ru. Там же нужно заполнить анкету. Участники получают сувениры с символикой акции - лично в офисе Фонда или по почте.

1 сентября учитель также может провести тематический классный час «Уроки добра» и рассказать школьникам, как важно помогать людям и почему существенен любой, даже самый маленький вклад в благотворительность.

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