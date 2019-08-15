Владимир Жириновский: Среда должна стать выходным днем!

ЖДЕМ ОБЕЩАННОГО 60 ЛЕТ

- Очередная идея ЛДПР наконец претворяется в жизнь, только ее опять заимствуют: Минтруд поддержал инициативу теперь уже профсоюзов о сокращении рабочей недели до четырех дней. А я еще в 2006 году предлагал трудиться 4 дня в неделю с 7-часовым рабочим днем. Сделав выходным днем не пятницу, а среду.

Ровно 60 лет назад состоялся XXI внеочередной съезд КПСС, и там прозвучало, что "большим достижением советского народа будет являться самая короткая рабочая неделя – это наше преимущество по сравнению с капитализмом". 60 лет прошло – и до сих пор нам эту самую короткую рабочую неделю не сделали!

Вот сейчас молодцы!

ПОЧЕМУ НЕ ПЯТНИЦА, А СРЕДА

- Будет глупо, если третьим выходным сделают пятницу – надо среду! Посредине недели. Понедельник-вторник работаем, среда отдыхаем, четверг-пятница работаем. И два выходных.

И, конечно, непрерывные производства – они так и будут непрерывные, полиция, врачи – тут уже трудно сократить.

В ЧЕМ ВЫГОДА?

- На чем выигрываем? Если будем честно работать только четыре дня, здоровье укрепится, меньше воровских вариантов, каждый будет стараться. И главное – мы не будем отставать от Запада. От той же шведской модели. А в некоторых странах Европы власти своим гражданам выплачивают пособие пожизненно. Просто пособие – не по безработице. Мы когда к этому придем? Еще 60 лет будем ждать?!

Как только ЛДПР победит на выборах – на второй день введем это пособие! И не надо думать, что никто не пойдет работать. Тот, кто не может (в первую очередь, по состоянию здоровья), пусть сидит дома. Это свобода - надо дать гражданам возможность выбирать.

Кто на сдельной работе - пусть работает хоть без выходных. А для тех, кто занят на обычной работе, третий выходной нужно ввести уже с 1 сентября. Это будет праздник для всей страны!

ДЕМОГРАФИЯ УЛУЧШИТСЯ

- Еще Форд это доказал – на своих конвейерах он установил самый короткий рабочий день, и производительность сразу поднялась. Он доказал это всему миру! Люди знали, что у них много свободного времени, и они хорошо работали в рабочее время.

И демография улучшится – люди будут чаще встречаться. Им же некогда встречаться! А так у них целых три дня будет – в среду с одной встретился, в субботу - со второй, воскресенье - с третьей. Понедельник - развод, вторник – суд. Человек будет занят личной жизнью.