Российские зенитчики стали серебряными призерами конкурса «Чистое небо» АрМИ-2019

Российские зенитчики стали серебряными призерами конкурса "Чистое небо" V Армейских международных игр, который прошел на полигоне учебного центра сухопутных войск Корла в Китае.

В соревнованиях приняли участие 24 команды из 12 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Финальный этап подразумевал комбинированную гонку, в рамках которой расчеты ПВО совершили заезды на боевых машинах. Россияне использовали "Тайфун-ПВО", а все остальные – китайские БТР Type 92A.

Экипажи поучаствовали в заезде и посоревновались в стрельбе по мишеням. Фото: пресс-центр конкурсов Армейских международных игр – 2019 в Китае

Машины преодолели 400-метровую пешую полосу препятствий и выполнили задания по поражению воздушных целей, которые в этот раз были усложнены. Объекты двигались на встречном курсе в одинаковом направлении, но на разной высоте, и военнослужащие должны были одновременно их поразить.

Лидером гонки стал Китай. Фото: пресс-центр конкурсов Армейских международных игр – 2019 в Китае

В пресс-центре конкурсов Армейских международных игр – 2019 в Китае сообщили, что результат российского экипажа в финале составил 1 час 12 минут 56 секунд. Таким образом команда попала на четвертое место, но благодаря прошлым достижениям поднялась на вторую строку турнирной таблицы с суммарным временем 2 часа 27 минут 59 секунд.

Игры проходят на территории сразу десяти государств. Фото: пресс-центр конкурсов Армейских международных игр – 2019 в Китае

Первое место, как в общем конкурсе, так и в итоговом заезде, заняла китайская команда с результатами 44 минуты 55 секунд и 1 час 35 минут 17 секунд. Бронзовыми призерами стали военнослужащие из Узбекистана с суммарным временем 2 часа 54 минуты 53 секунды.

Дальше идут команды из Венесуэлы (итоговый результат 2 часа 58 минут 19 секунд), Белоруссии (3 часа 3 минуты 21 секунда), Египта (3 часа 3 минуты 31 секунду) и Пакистана (3 часа 47 минут 49 секунд).

Россияне заняли второе место в итоговом зачете конкурса. Фото: пресс-центр конкурсов Армейских международных игр – 2019 в Китае

Сайт kp.ru писал, что в этом году Армейские игры проходят на территории сразу десяти государств. Так, например, Китай принял четыре этапа соревнований - "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда".