2019-08-15T01:28:53+03:00
Спорт

Спартак - Тун 15 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Футбол, матч Спартак - Тун 15 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" неделю назад выиграл у "Туна" в гостях со счетом 3:2."Спартак" неделю назад выиграл у "Туна" в гостях со счетом 3:2.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Московский "Спартак" после двух успешных матчей подряд в Лиге Европы и чемпионате России будет решать вопрос прохода в следующий раунд Лиги Европы матчем против клуба "Тун" из Швейцарии. Перед ответной игрой у "красно-белых" - один гол преимущества после победы 3:2 неделю назад на поле "Туна". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Тун 15 августа 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Тун 15 августа 2019

Команды всего один раз играли между собой. Неделю назад в Швейцарии "Спартак" добился победы со счетом 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Тун 15 августа 2019

У "Спартака" - больше шансов на проход в следующий раунд Лиги Европы.

Прогноз на матч Спартак - Тун 15 августа 2019

"Спартак" должен одержать победу в игре с "Туном".

Время начала матча Спартак - Тун 15 августа 2019

Матч Спартак - Тун 15 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Тун 15 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 15 августа и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Спартак - Тун 15 августа 2019

Трансляция матча Спартак - Тун 15 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Спартак - Тун 15 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Порту - Краснодар 13 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футбол, матч Порту - Краснодар 13 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Новости 24
В России ответили на обвинения Меркель в распаде ДРСМД
Биржи США просели на три процента из-за опасений перед рецессией
Попытка сварить яйца едва не стоила британке зрения
В США зафиксировали новый признак грядущей рецессии
В Кирове двое мужчин убили двухлетнего ребенка
Орешкин прокомментировал слова Трампа о выходе США и ВТО
Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая
Кличко дал показания по делу о подкупе главы офиса президента Украины
"Челси" выиграл первый тайм матча на Суперкубок УЕФА 1:0 у "Ливерпуля"
Матч Ливерпуль - Челси: выбежавшего на поле фаната в Стамбуле скрутили семь человек
В квартире пропавших в Мюнхене россиянок нашли следы крови
В Москве "угнали" автомобиль с ребенком
Число пострадавших при курении вейпов в США возросло до 22 человек
Матч Ливерпуль - Челси: оглашены стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА
Боевики сбили истребитель сирийских ВВС
В НАТО назвали "небезопасным" маневр Су-27, сопровождавшего самолет Шойгу
Футболист Эмилиано Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой
Песков о тушении пожаров в Сибири: "Все работают до седьмого пота"
Меркель объяснила, почему войска США должны остаться в Германии
ОБСЕ обеспокоена прекращением вещания киргизского телеканала "Апрель"
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Польша хочет получать больше денег за транзит российского газа
Совбез РФ: обвинениями в кибератаках Вашингтон хочет оправдать военные операции
"Вышли за рамки": Власти Гонконга осудили действия протестующих
Президент Мозамбика прилетит в Россию для встречи с Путиным