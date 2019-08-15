Спартак - Тун 15 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Московский "Спартак" после двух успешных матчей подряд в Лиге Европы и чемпионате России будет решать вопрос прохода в следующий раунд Лиги Европы матчем против клуба "Тун" из Швейцарии. Перед ответной игрой у "красно-белых" - один гол преимущества после победы 3:2 неделю назад на поле "Туна". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Тун 15 августа 2019.
Статистика личных встреч Спартак - Тун 15 августа 2019
Команды всего один раз играли между собой. Неделю назад в Швейцарии "Спартак" добился победы со счетом 3:2.
Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Тун 15 августа 2019
У "Спартака" - больше шансов на проход в следующий раунд Лиги Европы.
Прогноз на матч Спартак - Тун 15 августа 2019
"Спартак" должен одержать победу в игре с "Туном".
Время начала матча Спартак - Тун 15 августа 2019
Матч Спартак - Тун 15 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Спартак - Тун 15 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 15 августа и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Спартак - Тун 15 августа 2019
Трансляция матча Спартак - Тун 15 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.
Спартак - Тун 15 августа 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU