20 самых ярких моментов матча на Суперкубок УЕФА 2019 Ливерпуль - Челси

В Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" в среду, 14 августа, был разыгран первый в новом футбольном сезоне европейский трофей. "Ливерпуль", который в прошлом сезоне выиграл Лигу Чемпионов, встречался с победителем Лиги Европы прошлого сезона - лондонским "Челси".

На 36-й минуте встречи счет был открыт после точного удара французского форварда лондонцев Оливье Жиру. На первый перерыв в матче команды ушли при счете 1:0 в пользу номинальных "гостей" этой игры.

И уже на третьей минуте второго тайма "Ливерпуль" смог отыграться. Просто чудовищную ошибку допустил в обороне лондонский "Челси". И Роберто Фирмино с Садьо Мане вышли вдвоем на одного вратаря Кепу Арисабалагу - бразилец тыкнул мяч на ход Мане и африканец сделал счет равным - 1:1.

90 минут игры победителя не выявили - основное время поединка завершилось вничью 1:1. И судья поединка Стефани Фраппар назначила 2 тайма по 15 минут овертайма.

На 95-й минуте поединка счет поменялся - после передачи Фирмино вновь отличился Мане, выведя вперед "Ливерпуль". А через 5 минут Жоржиньо с пенальти сделал счет равным - 2:2.

Но в итоге судьбу матча решила серия пенальти. В которой сильнее был "Ливерпуль" - 5:4.

Подходы к стадиону в Стамбуле охраняют автоматчики.Фото: REUTERS

Судейская бригада Суперкубка УЕФА - сплошь женщины. И лишь мужчина - запасной рефери.Фото: REUTERS

На трибунах стадиона - много ярких фанатов.Фото: REUTERS

Среди болельщиков выделяются и местные.Фото: REUTERS

Британские фанаты в Стамбуле были ярки за пределами стадиона.Фото: REUTERS

Церемония открытия матча на Суперкубок Европы.Фото: REUTERS

"Ливерпуль" выходит на матч Суперкубка УЕФА со своим трофеем.Фото: REUTERS

Этого не показали по ТВ - на поле в Стамбуле выбежал болельщик.Фото: REUTERS

Оливье Жиру бьет по воротам "Ливерпуля".Фото: REUTERS

На 36-й минуте матча гол в ворота "Ливерпуля" забил Оливье Жиру.Фото: REUTERS

Судья матча француженка Стефани Фраппар и огромный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип.Фото: REUTERS

Через секунду "Ливерпуль" забьет ответный гол в ворота "Челси".Фото: REUTERS

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - весь в эмоциях по ходу матча.Фото: REUTERS

Капитан "Челси" Аспиликуэта накричал на судью-женщину Стефани Фраппар. И получил желтую карточку.Фото: REUTERS

Вообще же, судья этого матча никого не пугалась и была беспристрастной.Фото: REUTERS

Садьо Мане отпраздновал гол очень загадочно.Фото: REUTERS

Жоржиньо - 2:2!Фото: REUTERS

"Челси" близок был к третьему голу в овертайме.Фото: REUTERS

Даже в финале поединка отличное настроение было у главного тренера "Челси".Фото: REUTERS

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Челси.