"Пора остановиться": Кейт Бланшетт завершает актерскую карьеру

Австралийская кинозвезда Кейт Бланшетт сообщила о намерении оставить актерскую карьеру, которую она строила на протяжении нескольких десятков лет.

Фраза об уходе из индустрии прозвучала на премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?", в котором 50-летняя актриса сыграла главную роль

"Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да, пришло время ей остановиться", и я заранее прошу у всех прощения", - сказала Бланшетт, представляя киноленту в Нью-Йорке.

Актриса призналась, что до настоящего момента соглашалась на съемки лишь ради общения с интересными людьми. Сами роли в фильмах Кейт мало интересовали, важно было лишь то, кто окружал ее в процессе.

"Но теперь пора остановиться", - приводит портал Vulture ее слова.

Фильм "Куда ты пропала, Бернадетт?" может стать последней картиной в списке работ Кейт Бланшетт. Кинолента снята по книге Марии Семпл и повествует о жизни архитектора в творческом кризисе. Именно этот образ и взяла на себя австралийская кинозвезда. Согласно сюжету, женщина готовилась к путешествию в Антарктиду вместе с семьей, но внезапно пропала. Картина выйдет в прокат в России 5 сентября 2019 года.

Бланшетт считается одной из самых влиятельных актрис современности. На ее счету два "Оскара" (за фильмы "Авиатор" и "Жасмин"), а также множество культовых картин, в числе которых "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Вавилон", "Робин Гуд", "Властелин колец", "Тор: Рагнарек" и многие другие.

Кроме того, актриса много играет в театре и руководит Sydney Theatre Company вместе с мужем, сценаристом и редактором монтажа Эндрю Аптоном, с которым они в браке уже больше 20 лет. Сайт kp.ru писал, что пара воспитывает трех сыновей и дочку, которую они взяли из приюта.