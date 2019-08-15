2019-08-15T01:51:30+03:00
Звезды

«Это море радости»: Волочкова искупалась топлесс

Балерина отдыхает не на Мальдивах, а в Греции, но все равно плавает голышом [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Фото: Инстаграм.Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Фото: Инстаграм.
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Куда бы Анастасия Волочкова ни отправилась на отдых, в финале отпуска она непременно искупается топлесс. Балерина начала эту традицию на Мальдивах, и с тех неизменно следует ей почти в каждом морском путешествии. В этот раз артистка отдыхает не на Мальдивах, а в Греции, где пляжи не такие уединенные, как в Индийском океане. И все равно Анастасия рискнула искупаться без верхней части бикини.

В Инстаграме Волочкова опубликовала снимок, на котором она позирует в море, сжимая свою пышную грудь руками.

- Это море радости! – объявила прекрасная купальщица, по традиции отключив комментарии к своему посту.

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Это море радости! #анастасияволочкова
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Правда, купание топлесс закончилось совсем не так радостно, как рассчитывала балерина: она подучила травму. Что именно произошло, Анастасия не рассказала и только опубликовала в Инстаграме фото своей окровавленной коленки. Артистка пожаловалась на боль – что неудивительно, рану она получила, судя по всему, серьезную.

- Приехала… Боль дикая, - написала Волочкова.

volochkova_artvolochkova_art
Приехала.. Боль дикая
1449 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Нетрудно заметить, что Анастасия за последнее время сильно похудела. На отдыхе она стала еще стройнее - видимо, сказались жара и длительное пребывание на свежем воздухе – артистка много двигается, плавает и гуляет. Сама Волочкова свое феноменальное похудение объясняет просто: «Я практически ничего не ем». Даже очередной снимок в бикини, где она выглядит особенно худой, Настя подписала:

- А вы знаете, чего мне сейчас хочется? Домой и немного поесть, - призналась она.

volochkova_artvolochkova_art
А вы знаете, чего мне сейчас хочется? Домой и немного поесть..
4957 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Последние месяцы Анастасия Волочкова трудилась, не покладая рук и ног. Артистка представила на суд зрителей спектакль «Балерина в зазеркалье цирка». 43-летняя звезда сцены рассказывала в Инстаграме, как она упорно репетирует, стирая ноги в кровь. Эти жертвы себя оправдали: премьера прошла успешно, в зале не было ни одного свободного места. «Так что этот отпуск я заслужила», - то и дело напоминает балерина. Тем более, что в Греции она не только отдыхает, но и выступает: в отеле, в котором она остановилась, Волочкова провела мастер-класс для детей. Артистка выступила перед отдыхающими и раздала автографы.

- Дорогие мои, я рада была вам подарить вчера мой мастер-класс и автографсессию в нашем отеле. От чистого сердца, не жалея сил. Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода (я же не ем практически). Но зато я в форме, стройная, и мне приятно было всех вас увидеть и порадовать. Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости. Но она так накопилась… Я вчера за весь день съела 4 ложки бульона. Но все прекрасно! И цветы ваши меня порадовали, и дети. Я, кажется, за вчерашний день ещё больше похудела, - рассказала Анастасия на своей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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