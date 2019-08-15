Холли Берри отметила 53-летие, снявшись в мокрой майке с надписью «Без лифчика»

Холли Берри 14 августа исполнилось 53 года. Свой день рождения голливудская звезда решила отметить небанально: актриса опубликовала в Инстаграме снимок, на котором она позирует в мокрой майке с надписью «Клуб без лифчика». Под белым топом на Холли действительно нет нижнего белья, так что тонкая ткань обрисовала ее фигуру и показала поклонникам точеные формы звезды.

- Вышла на следующий уровень, - объявила актриса.

Поклонники в комментариях поздравляют Холли с днем рождения, признаются ей в любви и засыпают ее комплиментами. «Она выглядит максимум на 35! И как ей это удается?» - пишут фолловеры. К слову, в Инстаграме у актрисы почти 5,4 миллиона подписчиков.

halleberry Leveled up, Circa 66.

Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор неустанно доказывает, что по-настоящему красивая женщина прекрасна в любом возрасте. Идеальная фигура актрисы – не только дар природы, но и результат постоянной работы над собой. Холли ежедневно упражняется в спортзале с личным тренером и любит йогу. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного. Один из секретных компонентов рациона звезды – бульон на косточке: Холли варит его несколько часов подряд и считает настоящим кладезем полезных веществ.

halleberry Холли почти ежедневно занимается в спортзале с личным тренером.

Несмотря на потрясающую внешность, актриса сейчас одна – у нее нет бойфренда. Но одинокой себя она не чувствует, ведь у нее есть двое потрясающих детей. 11-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 5-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В недавнем интервью Холли заговорила о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Артистка утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.

- Все эти гормоны заставляли меня чувствовать себя просто потрясающе! Я ощущала себя очень женственной и сексуальной во время обеих беременностей и четко понимала свою цель. Я чувствовала, что мое тело делает именно то, для чего оно и было создано. Кроме того, мне очень нравилось быть беременной! Начни я чуть раньше, то у меня, вероятно, было бы уже пятеро детей. Если бы я не снималась в кино, то была бы прекрасной суррогатной мамой, - смеется Берри.

По словам Холли, ее дети лишь недавно поняли, что их мама – большая звезда. Дома она никогда не акцентирует на этом внимание и старается устроить все так, чтобы ее сын и дочь жили нормальной жизнью, как и большинство их сверстников.

- Моя дочь узнала, что я популярная актриса, от школьных друзей, - рассказала Холли. - Сын же постоянно подшучивает надо мной на публике. Например, в закусочной может громко сказать: «Холли Берри, вы можете передать мне кетчуп?». Он видит, что это вызывает реакцию у людей, но пока не до конца понимает почему.

halleberry They put the JOY in my world ! Blessed up ! #MothersDay

С отцами своих детей Холли рассталась не слишком дружески. С Габриэлем Обри она долго судилась, так как манекенщик не давал ей разрешения увезти дочь Налу во Францию. Актриса тогда как раз начала встречаться со своим будущим мужем Оливье Мартинесом и мечтала переехать вместе с дочкой в Париж. Габриэль в 2010 году подал в суд и фактически шантажировал Холли, вымогая у нее алименты. В итоге Холли все-таки пришлось остаться в США.

halleberry In the hot seat. @fallontonight

Брак с Оливье Мартинесом (они были женаты с 2013 по 2016 годы) тоже закончился не слишком радужно: красавец актер, живя с Холли, обрюзг и предпочитал больше времени проводить на диване, чем работать. К тому же его карьера забуксовала, а Берри была как никогда на пике популярности. В итоге именно актриса предложила Оливье расстаться, когда поняла, что их отношения зашли в тупик.