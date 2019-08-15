2019-08-15T06:47:08+03:00
Звезды

Солист The Prodigy оставил после своей смерти многомиллионные долги

Мария ИГНАТЬЕВА
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Солист The Prodigy оставил после своей смерти многомиллионные долгиСолист The Prodigy оставил после своей смерти многомиллионные долгиФото: REUTERS
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После смерти солиста британской группы The Prodigy Кита Флинта стало известно о его многомиллионных долгах. Певец задолжал кредиторам и имел невыплаченные налоги на общую сумму около 7,3 миллиона фунтов стерлингов, это около 8,8 миллионов долларов. Как пишет таблоид The Sun, задолженность была и у его сети пабов.

Всю сумму, которую музыкант задолжал, взыскали с его счетов. Из официальных данных следует, что сейчас его состояние составляет около 4,3 миллионов стерлингов, сократившись почти втрое с 11,6 миллионов.

Сообщается, что при разводе с женой - японской моделью Маюми Каи, которая больше известна по творческому псевдониму DJ Gedo Super Mega Bitch, бывшие супруги распродавали совместно нажитое имущество. Отмечалось, что после разрыва Кит Флинт впал в депрессию.

Сайт kp.ru писал, что тело солиста The Prodigy нашли 4 марта в его собственном доме. Позже стало известно о причинах смерти Флинта. Коллеги сообщили, что он покончил с собой.

Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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