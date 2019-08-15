2019-08-15T08:50:45+03:00
Недвижимость

Не потерять уникальность: как преобразится улица Ильинская в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде приступили к разработке концепции развития исторической улицы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обновить и не потерять. Пожалуй, именно такой принцип может лечь в основу будущего проекта преображения одной из исторических улиц в центральной части Нижнего Новгорода. О начале разработки концепции реконструкции этой территории на днях заявили местные власти.

Конкурс на разработку проекта восстановления и развития исторической территории города Нижнего Новгорода, в том числе первого этапа проекта по восстановлению улицы Ильинской, выиграл «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга.

«Нужно сначала понять, что требуется жителям и городу, а потом уже решать, какие методы развития здесь уместны. Но сохранение ценности и самобытности этого места — наша приоритетная задача», — отметила Наринэ Тютчева, руководитель проектной студии «Рождественка». Бюро будет сотрудничать с «Ленгипрогор» в вопросах работы над памятниками культурного наследия на Ильинской.

Директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рассказала, что результаты горожане смогут оценить уже к 2020 году. "К проекту нужно относиться как к долгосрочному, но им нужно заниматься системно, вдумчиво, комплексно и бережно, так как мы имеем отношение с уникальной городской средой", - сказала она.

На сегодняшний день подготовлено техническое задание. Как заметила Ракова, в его основу легли градостроительные концепции, созданные по этой территории ранее. Так, в основу технического задания для разработки концепции обновления Ильинской улицы вместе с другими документами легли методические рекомендации, которые ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» разработали и безвозмездно передали Нижнему Новгороду.

Напомним, что на сегодняшний день ДОМ.РФ разработаны проекты развития городской среды для десятков городов по всей России. В случае с Нижнем Новгородом для города подготовлена своего рода «методичка» по работе с объектами культурного наследия на примере улицы Ильинская.

Результатом реализации мероприятий Ильинская станет примером создания комфортной городской среды. Это будет достигнуто благодаря разработанным механизмам и комплексному подходу по работе с территорией в целом. Главное, чтобы нравилось самим жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» станет новым культурным центром Москвы
Квартал на бульваре братьев Весниных представляет собой гармоничное сочетание конструктивизма прославленных советских братьев архитекторов с современными решениями именитого голландского автора пространств
Реформа долевого строительства: как покупать квартиру в новостройке после 1 июля
Что изменилось для покупателей нового жилья, мы обсудили на Радио «КП» с экспертами. У нас в гостях руководитель подразделения по работе с крупнейшими застройщиками Банка ДОМ.РФ Анна Король
Кто должен решать проблемы обманутых дольщиков
Почему в Подмосковье бывшие клиенты «Урбан Групп» уже получают ключи, а в Красноярске в аналогичной ситуации дело не движется с места? Разбираемся с Борисом Латышевым, конкурсным управляющим красноярского застройщика-банкрота «Реставрация»
Новости 24
При аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топлива
Российские ученые разработали программу по розыску опасного контента в соцсетях
Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в Жуковском
Минэкономразвития собрал требования к ресторанам в «Белой книге»
Эксперт по защите прав пассажиров: Даже если люди не пострадали, они могут рассчитывать на компенсации морального ущерба
Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета
Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево
Россияне стали чаще брать в добрые руки беспородных кошек и собак
Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском
«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь
Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети
Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"
По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело
Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные
Пилот прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковско
Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском