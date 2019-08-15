Не потерять уникальность: как преобразится улица Ильинская в Нижнем Новгороде

Обновить и не потерять. Пожалуй, именно такой принцип может лечь в основу будущего проекта преображения одной из исторических улиц в центральной части Нижнего Новгорода. О начале разработки концепции реконструкции этой территории на днях заявили местные власти.

Конкурс на разработку проекта восстановления и развития исторической территории города Нижнего Новгорода, в том числе первого этапа проекта по восстановлению улицы Ильинской, выиграл «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга.

«Нужно сначала понять, что требуется жителям и городу, а потом уже решать, какие методы развития здесь уместны. Но сохранение ценности и самобытности этого места — наша приоритетная задача», — отметила Наринэ Тютчева, руководитель проектной студии «Рождественка». Бюро будет сотрудничать с «Ленгипрогор» в вопросах работы над памятниками культурного наследия на Ильинской.

Директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рассказала, что результаты горожане смогут оценить уже к 2020 году. "К проекту нужно относиться как к долгосрочному, но им нужно заниматься системно, вдумчиво, комплексно и бережно, так как мы имеем отношение с уникальной городской средой", - сказала она.

На сегодняшний день подготовлено техническое задание. Как заметила Ракова, в его основу легли градостроительные концепции, созданные по этой территории ранее. Так, в основу технического задания для разработки концепции обновления Ильинской улицы вместе с другими документами легли методические рекомендации, которые ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» разработали и безвозмездно передали Нижнему Новгороду.

Напомним, что на сегодняшний день ДОМ.РФ разработаны проекты развития городской среды для десятков городов по всей России. В случае с Нижнем Новгородом для города подготовлена своего рода «методичка» по работе с объектами культурного наследия на примере улицы Ильинская.

Результатом реализации мероприятий Ильинская станет примером создания комфортной городской среды. Это будет достигнуто благодаря разработанным механизмам и комплексному подходу по работе с территорией в целом. Главное, чтобы нравилось самим жителям.