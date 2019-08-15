«Мой новый день рождения. Пилот просто спас все жизни»: пассажиры благодарят экипаж, посадивший А321 в поле

15 августа стал вторым днем рождения для 234 пассажиров борта «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Раменском районе Московской области. Пилоты сумели посадить борт в двигатели которого пропала целая стая птиц.

Эксперты и сами пассажиры уверены, что пилоты сработали на отлично. В социальных сетях люди благодарят их за спасенные жизни. В экстренной ситуации управление на себя взял пилот Дамир Юсупов. Вот что пишут ему благодарные пассажиры.

Пилот Дамир Юсупов сумел посадить аварийный самолет в поле.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Дамир, низкий вам поклон за спасенные вами жизни пассажиров, за ваш профессионализм! Долгих вам лет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо! - написала на своей странице в социальной сети Людмила Колесникова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726062" frameborder="0"></iframe> "Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

Москвичка Ольга Шаврова на свой странице разметила фотографии самолета.

- 15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоту на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни.

Москвичка Ольга теперь считает 15 августа своим вторым днем рождения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще одна пассажирка постаралась восстановить события по секундам. По ее словам, никто из пассажиров не пытался забрать вещи и давки не было.

- Бортпроводники быстро отреагировали, помогали всем выбраться из самолета, давки не было. Были один-два человека, которые хотели забрать сумки, но они быстро сообразили, что так делать не надо. Давки не было. Не было запаха гари в самолете, да, трясло. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли. Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении! Эвакуация на высшем уровне, «скорые» и МЧС сразу отреагировали. И это один из немногих случаев, когда пассажиры были просто молодцы, все помогали друг другу.

На борту экстренно севшего в Подмосковье самолёта находились 234 человека.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726060" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

Еще один пассажир вел трансляцию с места аварийной посадки.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. «Уральские авиалинии» сообщили, что авария произошла из-за стаи птиц, которая попала в двигатели самолета. Напомним, борт летел в Симферополь. По данным Министерства здравоохранения, в больницу были доставлены 23 пассажира, в том числе пятеро детей. У людей ушибы и переломы.

В ТЕМУ

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиаэксперт о посадке А321 в чистом поле: «Здесь и мастерство пилотов, и везение, что нашлось ровное поле»

Предыдущая подобная посадка произошла в 1990 году, тогда самолёт сгорел, но пилоты остались живы (подробности)