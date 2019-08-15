2019-08-15T09:58:40+03:00
Происшествия

«Мой новый день рождения. Пилот просто спас все жизни»: пассажиры благодарят экипаж, посадивший А321 в поле

Пилоты и бортпроводники последними покинули самолет [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пассажиры приземлившегося на кукурузное поле самолета не скрывали своей радости.Пассажиры приземлившегося на кукурузное поле самолета не скрывали своей радости.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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15 августа стал вторым днем рождения для 234 пассажиров борта «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Раменском районе Московской области. Пилоты сумели посадить борт в двигатели которого пропала целая стая птиц.

Эксперты и сами пассажиры уверены, что пилоты сработали на отлично. В социальных сетях люди благодарят их за спасенные жизни. В экстренной ситуации управление на себя взял пилот Дамир Юсупов. Вот что пишут ему благодарные пассажиры.

Пилот Дамир Юсупов сумел посадить аварийный самолет в поле. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пилот Дамир Юсупов сумел посадить аварийный самолет в поле.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Дамир, низкий вам поклон за спасенные вами жизни пассажиров, за ваш профессионализм! Долгих вам лет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо! - написала на своей странице в социальной сети Людмила Колесникова.

"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

Москвичка Ольга Шаврова на свой странице разметила фотографии самолета.

- 15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоту на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни.

Москвичка Ольга теперь считает 15 августа своим вторым днем рождения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Москвичка Ольга теперь считает 15 августа своим вторым днем рождения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще одна пассажирка постаралась восстановить события по секундам. По ее словам, никто из пассажиров не пытался забрать вещи и давки не было.

- Бортпроводники быстро отреагировали, помогали всем выбраться из самолета, давки не было. Были один-два человека, которые хотели забрать сумки, но они быстро сообразили, что так делать не надо. Давки не было. Не было запаха гари в самолете, да, трясло. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли. Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении! Эвакуация на высшем уровне, «скорые» и МЧС сразу отреагировали. И это один из немногих случаев, когда пассажиры были просто молодцы, все помогали друг другу.

На борту экстренно севшего в Подмосковье самолёта находились 234 человека. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На борту экстренно севшего в Подмосковье самолёта находились 234 человека.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

Еще один пассажир вел трансляцию с места аварийной посадки.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. «Уральские авиалинии» сообщили, что авария произошла из-за стаи птиц, которая попала в двигатели самолета. Напомним, борт летел в Симферополь. По данным Министерства здравоохранения, в больницу были доставлены 23 пассажира, в том числе пятеро детей. У людей ушибы и переломы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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