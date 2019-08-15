Аэрофлот признан самой пунктуальной в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира

Аэрофлот в июле стал самой пунктуальной авиакомпанией в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков планеты. Рекорд зафиксировало авторитетное международное аналитическое агентство OAG (OAG On-Time Performance Report ). Таким образом, Аэрофлот существенно улучшил свои позиции в рейтинге глобальных перевозчиков и подтвердил статус авиакомпании с лучшим сервисом.

По данным британского аналитического агентства OAG, в июле Аэрофлот выполнил точно по расписанию более 86% рейсов. Это лучший результат среди ведущих мировых авиаперевозчиков, вошедших в топ-20 по числу выполненных перелетов. Аэрофлот существенно обогнал конкурентов по пунктуальности и значительно улучшил свои показатели по сравнению с июнем.

Ранее российская авиакомпания уже получила от агентства OAG «пять звезд» за пунктуальность – это высшая оценка в мировом рейтинге. Среди обладателей таких «звездочек» (а их всего 10% от глобальных участников рейтинга пунктуальности OAG On-Time Performance Star Ratings) Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и самой крупной в Европе по объемам перевозок.

Выполнять рейсы точно по расписанию Аэрофлоту помогает эффективная работа всех служб и строгое выполнение правил посадки на рейс. В ближайшем будущем авиапеервозчик планирует внедрить сразу несколько цифровых технологий, которые сделают процесс посадки пассажиров в самолет более комфортным и оперативным, например, ввести биометрический контроль. Он поможет клиентам компании проходить предполетный досмотр в аэропорту значительно быстрее.

Напомним, Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. В 2018 году авиакомпания перевезла более 35,8 млн. пассажиров. Российский перевозчик был семь раз награжден премией Skytrax World Airline Awards и носит звание «Лучшей авиакомпании Восточной Европы».