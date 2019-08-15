2019-08-15T11:24:31+03:00
Происшествия

Пассажир самолета, севшего в поле: «Нам предлагают лететь новым бортом в Крым, но люди боятся!»

Пассажир самолета, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, дал интервью «Комсомолке» [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Эрик Арстамян - один из пассажиров рейса "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку.Эрик Арстамян - один из пассажиров рейса "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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226 пассажиров и семь членов экипажа находились на борту самолета «Уральских авиалиний», который рано утром в четверг, 15 августа совершил аварийную посадку в Раменском районе Московской области. Все живы, но из-за экстренного торможения без травм не обошлось. 23 человека с синяками и ушибами сейчас находятся в больнице.

Остальных пассажиров на специальных автобусах с места ЧП доставили обратно в аэропорт «Жуковский». «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из них, Эриком Арстамяном.

«На взлете я услышал, как стал двигатель отказывать».

- Как вы себя чувствуете?

- Спасибо. Я почти не пострадал. Получил только фингал под глазом и немного повредил ногу. Во время торможения самолет тряхануло. Но лично я от госпитализации отказался.

- Где вы сейчас находитесь?

- Мы в специальной зоне аэропорта «Жуковский». Нас сразу накормили и предложили отдохнуть. Потом начали составлять списки, тех кто согласен сегодня вылететь в Крым новым бортом.

Схема происшествия с рейсом "Москва - Симферополь". Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Схема происшествия с рейсом "Москва - Симферополь".Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Как люди реагируют все- таки такой стресс испытали. Полетят?

- Многие отказываются , говорят, что боятся, что больше никогда не полетят. Но лично я согласился на вылет. Я в аэропорт приехал из Владимира, это 4 часа на машине. Да и в Крыму родственники ждут, надо лететь. Говорят, взлет в 15.00, но не из Жуковского, а из Домодедово. Ждем.

- Расскажите про аварийную посадку. Было страшно?

- Когда самолет уже набрал высоту, я услышал громкий звук похожий на хруст. Скорость сразу снизилась и я понял, что один двигатель перестал работать. Мы начали терять высоту. А дальше все было очень быстро. Через несколько минут мы сели в кукурузном поле.

- Была паника на борту? Как себя вел экипаж?

- Стюардессы оказались смелыми девчонками. Сразу открыли аварийные выходы и все организовали. Паники не было. Люди даже вещи не пытались свои брать. Нам сразу сказали, что есть угроза пожара. У дороги нас уже ждали спасатели и врачи. Потом приехали автобусы. Так что все неплохо было организовано.

Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета.

Напомним, по предварительным данным, причиной аварийной посадки стало попадание стаи птиц в двигатели самолета. На месте ЧП сейчас работают эксперты. Тем временем в Раменской ЦРБ находятся 23 пассажира, в том числе пятеро детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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