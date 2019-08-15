Женился на дуре

Многие возразят против «дуры» в заголовке. Ну да, согласна, немножко покликбейтила. Но в целом – правда же! Не на ровне женился автор письма. Тем более плохо ему теперь. А было бы плохо с умной женой? Нет. Потому что умная – обычно добрая. Как говорил один герой Андрея Платонова, умные люди злыми не бывают.

«Я женился уже зрелым человеком – в 45. Не думайте, будто я был по молодости гуляка, к женщинам относился потребительски. Нет, я всегда женщин уважал и до последнего надеялся встретить подругу жизни, с которой мне будет хорошо, тепло и интересно. Искал «сестру по разуму». И такие женщины мне встречались. Но всегда в них что-то настораживало. Я всегда понимал, что буду для них на втором месте после работы и детей от первого брака.

В сорок я огляделся вокруг и осознал, что среди женщин, близких мне по возрасту, не осталось ни одной, с кем было бы не стрёмно разделить жизнь. Большинство из них - умных, интересных – уже глубоко погрязли во вредных привычках – курят, пьют, фанатично преданы работе. И большинству не нужна семья вообще, а детей от первых браков давно вырастили. Живут уже для себя.

Я понял, что нужно действовать быстрее…. Ведь семью и детей в 50-60 уже будет трудно потянуть. И я сменил стратегию. Познакомился с девушкой на 20 лет моложе. Не могу сказать, что страстно влюбился. Выбирал с умом. Красивая, точеная фигура, престижное образование, приличная семья. Мне тоже было, что ей предложить: топ-менеджер с достатком намного выше среднего. Когда я понял, что порядочная барышня и настроена на семью, подарил ей на день рождения автомобиль.

Сейчас мы женаты уже полтора года. Она родила прекрасного сына. Но нет ни единения душ, ни взаимопонимания, ни общих интересов – НИЧЕГО. Только красивая мать моего ребенка. Картинка в инстаграме. Сейчас малыш занимает много времени: после работы я постоянно с ним: даю жене отдохнуть, сходить в спортзал, в салон красоты. Она очень быстро восстановилась после родов, гены хорошие. Но, чувствую холод в душе. Надо жить ради ребенка. Но себя-то куда девать?... Извините за словоблудие.

Станислав, 47 лет».

Станислав, вы мне напомнили одного моего знакомого. Он всегда рассказывал о путешествиях, о музеях и красотах мира, о том, как прыгает с парашютом и какой вес в зале жмет. Ну, и о детях, конечно. У него два сына. Я слушала и думала: уникальный мужчина! Отец-одиночка, а какую богатую жизнь ведет. Всюду поспевает. Ну и как-то раз спросила его деликатно в лоб: «А вы разведенный или вдовец?» Тут он руками замахал, говорит, типун вам на язык! Оказалось, к детям у него прилагается совершенно законная жена. Она собственно этих детей и родила, а теперь водит в сад, в школу, на кружки. Заботится об обеде и уюте, пока муж таскается по музеям с парашютом.

Может, вам взять пример с этого моего знакомого? Образ, конечно, не очень элегантный, с моральной точки зрения. Но вы и сами признаете, что забили на свои идеалы ради будущих детей.

Больше даже не знаю, чего советовать. Хотя… А если посмотреть на дело иначе? Вы же питаете к жене какие-то дружеские чувства. Может, вам их в себе развить и окажется, что она не такая уж плоская картинка? Живые люди всегда интереснее инстаграма. Как и женщины за сорок – не все курильщицы, одержимые карьерой.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с моими мыслями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Как видите, я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru