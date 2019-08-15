Почему Airbus уцелел при жесткой посадке в чистом поле, а Superjet - сгорел в Шереметьево

Эксперты продолжают обсуждать мастерскую посадку самолета А-321 в кукурузном поле около подмосковного аэропорта Жуковский. Лайнер «Уральских авиалиний» вылетал в Симферополь и через несколько минут после взлета столкнулся в небе со стаей чаек. Как сообщалось, один из двигателей загорелся, другой частично вышел из строя, тем не менее пилоты сумели посадить воздушное судно в кукурузном поле — не выпуская шасси, на брюхо. 23 человека госпитализировано с неопасными травмами.

Поневоле сравниваешь этот эпизод с другим недавним происшествием — катастрофой Суперджета — 100 в Шереметьево. Тогда при посадке погиб 41 человек. Можно ли на основании этих двух случаев делать вывод, какой из самолетов надежнее? Звоню известному летчику Андрею Литвинову, пилоту 1 класса, отличнику "Аэрофлота", командиру аэробуса близкой модели — А-320.

Последствия жесткой посадки самолета "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, 5 мая 2019 г.Фото: REUTERS

- У меня очень мало времени, сижу в кабине, за штурвалом, вылетаю в Сочи, - Если коротко, то это вообще разные ситуации, их нельзя сравнивать. Это все равно что такое сравнение: самосвал упал с моста, а жигули врезалось в столб — какая машина лучше.

- Ну как же — и там, и там посадка в ручном режиме...

- Но разные причины происшествия, по-разному действовали пилоты.

- А пожар - Суперджет выгорел, а в Аэробусе погасили...

- Ну опять же — не сравнивайте. Пожар на Суперджете появился в результате жесткой посадки, было трение металла о бетон, от искры вспыхнуло вытекшее на фюзеляж топливо. А тут — посадил в поле, посадил, как надо, огонь был локализован в двигателе. Главное здесь другое — почему птицы попали в двигатель. Этот вопрос надо орнитологической службе аэропорта задавать, почему у них в районе аэропорта летают стаи чаек. Они должны гонять птичек. И вопрос к мусорщикам — почему помойки содержатся около аэропорта, это же известно, что чайки на мусорных свалках живут.

Схема происшествия с лайнером "Уральских авиалиний".Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Практически такой же точки зрения придерживается и Заслуженный пилот Российской Федерации; вице-президент Ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз» Николай Карпов.

- И тот самолет хорош, и другой, - заверил он КП. - Оба сертифицированы. Все зависит от подготовки экипажа.Это вообще уникальный случай, не припомню такого, чтобы прямо в поле, всего в километре от аэропорта. Сажали экстренно, секунды были на размышление...

И все таки, может, потому экипаж и сажал самолет в поле, что были научены горьким опытом посадки на бетон в Шереметьево — когда возникла искра и загорелось топливо. Трение металла о землю искры не дает, значит возможности пожара сведены к минимуму. Однако и это предположение из области сравнения действий двух экипажей, а не самолетов.

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