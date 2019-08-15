Пассажир А321: «Неполадки с правым двигателем начались через несколько секунд после взлёта»
Пассажиры самолета Москва-Симферополь (А321), который сегодня экстренно сел в Подмосковье, говорят, что для них теперь 15 августа - второй день рождения. Если бы не мастерство пилотов, могла бы повториться трагедия, которая произошла в аэропорту «Шереметьево» в мае этого года. В тот день самолёт тоже совершил аварийную посадку, но неудачно. Из-за пожара 41 человек погиб.
- Я летел с другом на отдых, - сообщил «КП» пассажир рейса «Москва-Симферополь» Артемий Поляков. - Мы долго готовились к этой поездке. Тщательно подбирали билеты. И тут такое.
"Проблемы начались, когда самолет предпринял попытку оторваться от земли" - пассажир аварийного рейса.Александр РОГОЗА
- Как все происходило?
- Неполадки начались сразу после взлёта. Буквально через несколько секунд. Правый двигатель дал сбой. Началась вибрация. Хлопки, вспышки... Пилоты приняли решение садиться. И сделали всё максимально хорошо. Земля в кукурузном поле была мокрой - и мы покатились по ней.
Неполадки начались сразу после взлёта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Пассажиры были пристегнуты?
Да, причём все. Потому что мы же взлетали. И никто ещё не успел отстегнуть ремень безопасности. Но при этом есть пострадавшие. Друг, с которым я летел, сломал палец.
- А как проходила эвакуация?
- Тоже профессионально. Стюардессы очень быстро открыли все двери и из них попадали надувные горки. Не успели сесть, как я уже скатился вниз и был на земле.
- Сильно испугались?
- Сильно. Но в какой-то момент понял, что должен выжить. Должен - и всё. Я вообще летел на самолете второй раз в жизни. При этом среди пассажиров были полно тех, кто смеялся и шутил после посадки. Я не исключаю, что они перед вылетом выпили.
- Все говорят, что причина неполадок - стая чаек, залетевшая в отсек двигателя?
- Вы сами в это верите? Я нет. Мне кажется, сбой с этим не связан. Просто что-то пошло не так. В техническом плане.
- А что теперь будете делать? Полетите все равно на отдых?
- Пока не знаю. Вот сейчас свяжусь с товарищем, которому оказывают медицинскую помощь. И мы решим. Знаю, что половина пассажиров отказались лететь дальше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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