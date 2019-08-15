2019-08-15T12:42:39+03:00
Происшествия

Пассажиры рейса Москва - Симферополь: «Деньги, документы и ключи от дома: все осталось в этом самолете»

Люди спасались и не думали брать вещи из самолета [видео]
Александр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН
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Из-за попавших в двигатель самолета птиц, борт совершил аварийную посадку.Из-за попавших в двигатель самолета птиц, борт совершил аварийную посадку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже сегодня днем 234 пассажира рейса «МоскваСимферополь» должны были быть в Крыму. Но свои коррективы в их планы внес перелет. Из-за попавших в двигатель самолета птиц, борт совершил аварийную посадку. К счастью, все обошлось. Госпитализация потребовалась только одной 69- летней пассажирке. Остальные сейчас находятся в аэропорту «Жуковский».

Людям предложили вылететь в Крым на другом самолете из «Домодедово», но решились далеко не все. С пассажиркой по имени Юлия, которая оказалась в числе отказников, удалось пообщаться корреспонденту «Комсомолки».

- Я получила возврат денег за билет и все никакой компенсации.

- То есть вы решили не лететь?

- Не полечу, конечно. Кажется, я больше никогда не полечу. Хотя, раньше я не боялась самолетов. Билет на этот рейс купила всего пару дней назад. Хотела побыть с родители, которые сейчас в Крыму отдыхают.

«Пилот - гений!»: пассажиры благодарят экипаж за спасение жизни. Самолет совершил экстренную посадку на кукурузном поле

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Личные вещи пассажирам вернут уже в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Личные вещи пассажирам вернут уже в ближайшее время.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Во время аварийной посадки как вел себя экипаж?

- Они говорили что нам делать. Но, честно говоря, я и без них бы выбежала из этого самолета.

- Помните тот момент, когда самолет стал снижаться?

- Все с самого начала пошло не так. Самолет плохо набирал высоту были слышны какие-то странные звуки. Но никто не паниковал и я тоже сидела спокойно. Когда начало сильно трясти, я закрыло лицо руками и решила, что это конец, что я умру. А потом все начали выходить. Я даже сумку взять не смогла. Так получилось ,что в ней деньги, документы и даже ключи от дома.

Личные вещи пассажирам вернут уже в ближайшее время. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал выход из строя одного из двигателей. Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила, что в него попала стая птиц.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: «В самолет попала не одна птица, а целая стая чаек! Там Москва-река и свалки, такое случалось неоднократно»

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Рано утром в четверг, 15 августа, в кукурузном поле в Подмосковье совершил экстренную посадку борт «Уральских авиалиний». Через несколько минут после взлета с аэродрома «Жуковский» в двигатель попила птица и он загорелся. 226 пассажиров и семь человек экипажа выжили. Сейчас с людьми работают психологи. Этот день многие из них теперь считают своим вторым днем рождения. (подробности)

Родственники пассажиров приезжают в Жуковский и ищут своих близких и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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