12-летний пассажир А321: «Самолет начал падать и дрожать, тогда я закричал»

Только самые смелые пассажиры борта «Москва -Симферополь», который совершил аварийную посадку в Подмосковье согласились на вылет новым самолетом. Большинство же прямиком из аэропорта «Жуковский» отправляются домой. В списке тех, кто на трап в ближайшее время ни ногой оказались не только взрослые, но и дети. Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с Виктором Бабиным. Кажется, мальчишка запомнит этот день надолго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726124" frameborder="0"></iframe> "Мы решили больше не лететь" - пассажир аварийного рейса.Александр РОГОЗА

- Самолет начал падать и дрожать, тогда я закричал. Было очень страшно. Он резко затормозил и мы ударились о землю. Потом люди начали выбегать. Самые умные делали все по команде стюардессы. Но была жуткая паника. Все кричали.

- Ты не пострадал?

- Со мной все хорошо. А вот мама, она просто в шоке. Ее врачи осмотрели. Она очень сильно за меня испугалась и у нее проблемы с шеей. Мы были в больнице, а потом вернулись в аэропорт «Жуковский».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

- Почему отказались от вылета на другом самолете?

- С путешествиями покончено! Если и поедем куда-то то только на машине. Это безопаснее чем на самолете или поезде. Поезд он тоже может с рельс сойти.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал выход из строя одного из двигателей. Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила, что в него попала стая птиц.

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