Пассажир самолета, севшего в кукурузу: Я цел и намерен долететь в Крым, но нас кидают с билетами

Самолет, севший утром 15 августа в кукурузное поле в Раменском районе, пассажиры запомнят на всю жизнь. Запомнят, потому что все остались живы – 226 пассажиров. Это, конечно, чудо. Но спустя пару часов, когда прошла паника, пассажиры стали интересоваться, а как все же лететь в Симферополь. Временно пассажиров отправили назад – в аэропорт «Жуковский». Там людей покормили, дали воды. А дальше – одни решили отложить полет в Крым и попросили вернуть деньги, другим необходимо лететь к родственникам и вот тут возникли проблемы. Людей обещали перенаправить в аэропорт «Домодедово», откуда также летает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиров должны отправлять регулярными рейсами, речи о спецборте не было.

- Я цел и намерен долететь в Крым, но нас кидают, - сообщил Борис Швайгер, пассажир упавшего самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726074" frameborder="0"></iframe> «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

Судя по всему, неразбериха в аэропорте до сих пор. Людям не отдают багаж, забытые сумки в самолете (многие выбегали, оставив на борту все ценности и документы). Пассажиры ждут, что им предоставят возможность улететь. А пока читают новости и рассказывают, как все было на самом деле.

- Ага, птицы устроили пожар одновременно двух двигателей. Птиц кто-нибудь видел? Или они гнездо внутри свили? Тяги не было изначально, при отрыве от земли, - говорит Борис Швайгер.

Молодой человек рассказал в соцсетях, что решил поехать в Крым к солнцу и морю, хотя лето наконец-то пришло и в Москву. Радостно показывал друзьям в соцсетях паспорт и билет, вот-вот он должен был купаться в Черном море, но следующее видео шокировало его друзей, да, и всех.

- Я летел в самолете и упал. Все живы, но это страшно. Мамаши – героини, дети все спокойны. Пилот – мужик, - коротко написал Борис Швайгер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Однако о пассажирах никто не забыл, вероятно, до некоторых просто пока не дошла очередь.

- Всего к нам доставили более 170 человек, из них 53 человека уже отправили в «Домодедово», у них запланирован вылет вечером около 20.00, - рассказали «Комсомольской правде» в аэропорте «Жуковский». – Информация обновляется каждые 15 минут.

Обновилась информация и по госпитализированным – за помощью к медикам обратились 10 человек, в больнице остались четверо – у одного перелом лодыжки, у остальных ушибы.

Лететь в Симферополь именно сегодня отказались больше 50% пассажиров – страх, испуг, нужно прийти в себя. Поэтому люди попросили вернуть им деньги за билеты и отправились домой. В настоящее время в «Жуковском» остается еще около 40 человек, которые решают вопросы компенсации и вылета в Крым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726170" frameborder="0"></iframe> «Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

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