2019-08-15T14:54:22+03:00
Происшествия

Пассажир самолета, севшего в кукурузу: Я цел и намерен долететь в Крым, но нас кидают с билетами

Неразбериха в аэропорте длится уже несколько часов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Лететь в Симферополь именно сегодня отказались больше 50% пассажиров – страх, испуг, нужно прийти в себя.Лететь в Симферополь именно сегодня отказались больше 50% пассажиров – страх, испуг, нужно прийти в себя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Самолет, севший утром 15 августа в кукурузное поле в Раменском районе, пассажиры запомнят на всю жизнь. Запомнят, потому что все остались живы – 226 пассажиров. Это, конечно, чудо. Но спустя пару часов, когда прошла паника, пассажиры стали интересоваться, а как все же лететь в Симферополь. Временно пассажиров отправили назад – в аэропорт «Жуковский». Там людей покормили, дали воды. А дальше – одни решили отложить полет в Крым и попросили вернуть деньги, другим необходимо лететь к родственникам и вот тут возникли проблемы. Людей обещали перенаправить в аэропорт «Домодедово», откуда также летает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиров должны отправлять регулярными рейсами, речи о спецборте не было.

- Я цел и намерен долететь в Крым, но нас кидают, - сообщил Борис Швайгер, пассажир упавшего самолета.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

Судя по всему, неразбериха в аэропорте до сих пор. Людям не отдают багаж, забытые сумки в самолете (многие выбегали, оставив на борту все ценности и документы). Пассажиры ждут, что им предоставят возможность улететь. А пока читают новости и рассказывают, как все было на самом деле.

- Ага, птицы устроили пожар одновременно двух двигателей. Птиц кто-нибудь видел? Или они гнездо внутри свили? Тяги не было изначально, при отрыве от земли, - говорит Борис Швайгер.

Молодой человек рассказал в соцсетях, что решил поехать в Крым к солнцу и морю, хотя лето наконец-то пришло и в Москву. Радостно показывал друзьям в соцсетях паспорт и билет, вот-вот он должен был купаться в Черном море, но следующее видео шокировало его друзей, да, и всех.

- Я летел в самолете и упал. Все живы, но это страшно. Мамаши – героини, дети все спокойны. Пилот – мужик, - коротко написал Борис Швайгер.

Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Однако о пассажирах никто не забыл, вероятно, до некоторых просто пока не дошла очередь.

- Всего к нам доставили более 170 человек, из них 53 человека уже отправили в «Домодедово», у них запланирован вылет вечером около 20.00, - рассказали «Комсомольской правде» в аэропорте «Жуковский». – Информация обновляется каждые 15 минут.

Обновилась информация и по госпитализированным – за помощью к медикам обратились 10 человек, в больнице остались четверо – у одного перелом лодыжки, у остальных ушибы.

Лететь в Симферополь именно сегодня отказались больше 50% пассажиров – страх, испуг, нужно прийти в себя. Поэтому люди попросили вернуть им деньги за билеты и отправились домой. В настоящее время в «Жуковском» остается еще около 40 человек, которые решают вопросы компенсации и вылета в Крым.

«Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова (подробности)

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования

Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

КСТАТИ

Минэкологии опровергло, что причиной жесткой посадки А321 стала близость свалок

Специалисты считают, что безопасность полетов - это сфера ответственности аэропортовых служб (подробности)

Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это был бы мировой блокбастер»: режиссер легендарного «Экипажа» предложил снять фильм о подвиге командира самолета Москва-Симферополь
Автор первого советского фильма-катастрофы Александр Митта уверен, что такой сюжет — находка для сценаристов [эксклюзив kp.ru]
Почему Airbus уцелел при жесткой посадке в чистом поле, а Superjet - сгорел в Шереметьево
Эксперт сравнил катастрофу Суперджета-100 в Шереметьево, когда 5 мая 2019 г. погиб 41 человек, с жесткой посадкой Аэробуса-321 под Раменским, когда выжили все 226 пассажиров и 7 членов экипажа [видео]
Новости 24
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321
Лавров: ситуация вокруг мирного договора с Японией не является тупиковой
Глава Росавиации: решение пилотов Airbus А321 сесть на поле было единственно верным
Минтранс опубликовал новые нормы по установке дорожных камер
Российские специалисты увеличат высоту орбиты МКС на два километра
Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме
Посадка самолета "Уральские авиалинии": К медикам обратились 55 человек
Зидан может покинуть "Реал Мадрид"
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Самолет Минобороны США загорелся в Ирландии
Турецкие отели могут отказаться от системы все включено
Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети
В Microsoft признались в прослушке голосовых сообщений пользователей
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"